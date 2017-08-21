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Калужский бренд - 2017

Газета «Комсомольская правда»-Калуга» приглашает калужан принять участие в голосовании ежегодной премии «Бренд года-2017».

В этом году Калужский бренд будет вручаться в 11 раз. За годы проведения эта премия стала символом народного признания и успеха компании.

В течение года газета «Комсомольская правда» проводит опрос среди горожан, чтобы выявить лучшее, по вашему мнению, предприятие или компанию, которая достойна этого высокого звания!

Премия касается каждого – ваш выбор поможет калужским компаниям стать лучше.

Заполните анкету и укажите те компании и предприятия, которые вы считаете лучшими в своей сфере. В одной номинации можно выбрать несколько предприятий. Для этого нажмите значок "+" в конце каждой строки. Поля обязательные для заполнения отмечены звёздочкой. 

Победителей определяете именно вы!

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