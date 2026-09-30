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«Калужский бренд» отмечает 20-летие

Дмитрий Ивьев
30.09, 14:20
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Голосование завершено, а дата церемонии награждения определена.

30 сентября завершилось народного голосования на соискание премии «Калужский бренд – 2026». В этом году эксклюзивный проект медиахолдинга «Комсомольская правда- Калуга» отмечает свой двадцатилетний юбилей.

«Калужский бренд» — это независимый, некоммерческий проект, основанный исключительно на опросе калужан. Победа в нем – знак общественного признания и свидетельство успешной работы предприятия. Сегодня получить награду «Калужский бренд» стремятся все больше и больше предприятий. Но выбор остается за калужанами, ведь именно они голосуют за предприятия и организации, которые, по их мнению, достойны звания «Калужский бренд».

История премии «Калужский бренд» началась в 2006 году, когда коллектив калужской комсомолки поставил перед собой амбициозную задачу: выявить предприятия и организации, которым доверяют калужане.

20 лет назад интернет был еще слабо развит, а собственный сайт у медиахолдинга появился и вовсе только через год. Поэтому победителей первых премий определяли путем опросов.

Журналисты калужской комсомолки опрашивали калужан на улицах любимого города, задавая им единственный вопрос: «Кого вы считаете калужским брендом?». Все ответы записывались, подсчитывались и те предприятия и организации, которые калужане и жители области называли чаще всего, становились победителями.

Когда же сайт медиахолдинга www.kp40.ru стал безусловным лидером регионального медиарейтинга и самым посещаемым новостным порталом Калужской области, прием ответов был организован через электронную форму на сайте.

Премия охватывает самые разные сферы: от промышленности и торговли до услуг, туризма и медицины. Каждый год список номинаций меняется, отражая изменения в экономике и интересах калужан.

Юрий МОИСЕЕВ Юрий МОИСЕЕВ
председатель Думы городского округа Калуга

Для меня большая честь вручать высокую награду от калужан – звание «Калужский бренд». Меня всегда впечатляет количество и качество участников проекта. Замечательный проект, и то, что «Комсомольская правда» в Калуге уже много лет реализуете эту премию, говорит о том, что это нужно людям, это о людях и это правильно.

Илья ЗЕНОВ Илья ЗЕНОВ
заместитель руководителя администрации губернатора Калужской области

«Калужский бренд» — это больше, чем конкурс. Это социальный институт доверия. Я благодарен «Комсомолке» за то, что они информируют людей, рассказываете им о таких прекрасных компаниях, которые своим трудом, своим предпринимательским талантом делают вклад в нашу лучшую жизнь, в наше будущее и в то, чтобы мы все на благословенной Калужской земле жили хорошо.

В начале этого года стартовал юбилейный этап голосования за звание «Калужский бренд – 2026» и сегодня завершился приём голосов.  Редакция «Комсомолки» приступила к их подсчёту, по окончании которого мы объявим победителей.

Торжественная церемония награждения состоится 21 октября.

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