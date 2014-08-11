Вероника Матюшина о медвежьем пришествии, лосях-боксёрах и куницах-библиотекарях
На радио «КП – Калуга», 93.1 FM в день защиты животных беседуем с руководителем Центра реабилитации диких животных «Феникс».
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4 октября запущен первый в мире искусственный спутник Земли
Что происходило в Калужской области 4 октября в разные годы.
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Двор на Тепличной, 7: каллы, гортензии и розы из Белгородской области
Рассказываем, кто украсил этот двор.
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«Снайпер предупредил нас выстрелом»: кровавый путч 1993-го вспоминают калужане
В годовщину «Черного октября» мы поговорили с очевидцами тех событий.
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3 октября в Калуге открылся музей космонавтики
Что происходило в Калужской области 3 октября в разные годы.
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Репортажи
Ну в бюджет-то вернут 33 😜...
😳Ущерб на 33 млн,а недвижимость на 363?...
а как в школах про это говорят?...
«Где есть место для одной жизни, там она сеет тысячи, и везде жизнь пожирает жизнь, пока не остаётся лишь самая сильная и самая свинская»...
предназначались ресурсоснабжающим организациям...
Правильно индексируют тарифы. А то новому директору маловато будет....
Люди не даром говорят про «кормушки» под названием «управляющая компания». Люди платили и платят просто в никуда огромные деньги. Думаете 1 такая всего? да их куча таких же, разница лишь в аппетитах и скрытности. Они просто рисуют рандомные, ничем не обоснованные цифры в квитках....
А что они в реальности могут? Так только попиариться в телеге, что бабушку 100-летнюю поздравили, да и несколько «скорых» закупили. А так чего не возьмись - что с данными событиями, что с бензином, что с проблемами с водой у людей и далее по списку...😡...
По пятницам и выходным было несколько прямых рейсов (туда-обратно). Расписание есть. Только идет долго более 3 часов....
Вчера уже показали, чего ваши «тревоги» стоят....