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Обнинск
В Обнинске сбили женщину

03.10, 12:08
0 1427
Обнинск
В Боровском районе сбили мотоциклиста
03.10, 10:15
0 1341
Обнинск
В Обнинске сбили 19-летнюю девушку на электровелосипеде
02.10, 14:29
0 1683
Обнинск
В Обнинске мужчина отдал мошенникам 2,35 миллиона рублей
02.10, 12:50
0 1528
Обнинск
В Обнинске работникам автосалона вернули долги по зарплате
02.10, 12:25
0 1168
Обнинск
В Обнинске рассказали, как выросли тарифы ЖКХ с 1 октября
02.10, 11:47
1 1909
Обнинск
В Обнинске установили сундук для пожеланий городу
02.10, 10:59
0 1421
Обнинск
В Обнинске строят фонтан в Репинском овраге
02.10, 10:01
0 1149
Обнинск
На дороге в Обнинске арестовали 22 машины
02.10, 09:59
0 2555
Обнинск
В Обнинске появился новый асфальт на улице Энгельса
02.10, 09:35
0 1221
Обнинск
В Обнинске эвакуировали брошенные машины
02.10, 08:31
0 1122
Обнинск
В Обнинске водителей попросили не парковаться на проспекте Ленина
01.10, 15:40
0 1686
Обнинск
В Обнинске рассказали о замене труб в Старом городе
01.10, 14:10
0 1441
Все новости Обнинска
Спорт
В Калуге начинается сезон Российской хоккейной лиги
04.10, 15:37
0 896
Общество
Калужане могут сделать прививку от гриппа в мобильных пунктах
04.10, 14:33
0 832
Общество
В Калужской области до конца года появится более 20 станций водоочистки
04.10, 13:38
0 1128
Происшествия
Прорыв на магистральном водопроводе оставил без воды три района Калуги
04.10, 12:40
0 2224
Происшествия
За сутки в Калужской области спасатели потушили 9 пожаров и выезжали на 7 ДТП
04.10, 12:05
0 1465
Общество
Калужане собирают опята в центре города
04.10, 11:17
0 1507
Общество
Делегация калужских педагогов участвует в московских форумах
04.10, 11:04
0 953
Общество
У директора ЕРЦ в Калуге конфисковали 30 объектов недвижимости на 363 миллиона
04.10, 10:24
5 3027
Общество
В Юхнове на одной из улиц несколько лет отсутствует уличное освещение
04.10, 09:42
0 1138
Статьи, аналитика, репортажи
Вероника Матюшина о медвежьем пришествии, лосях-боксёрах и куницах-библиотекарях
04.10, 09:00
1 1437
Происшествия
Над Калужской областью за вечер и ночь сбили 28 беспилотников
04.10, 08:15
0 2422
Происшествия
В Калужской области в течение получаса действовал режим ракетной опасности
04.10, 07:52
1 1992
Погода
В Калужской области ожидается сухая погода
04.10, 05:50
0 1455
Общество
4 октября запущен первый в мире искусственный спутник Земли
04.10, 05:00
2 8307
Статьи, аналитика, репортажи
Двор на Тепличной, 7: каллы, гортензии и розы из Белгородской области
03.10, 18:00
0 3846
Авто и транспорт
В Калуге вернули поезда в Тулу, Ферзиково и Алексин
03.10, 15:31
2 4866
Происшествия
В Калужской области опять объявили беспилотную опасность
03.10, 14:53
0 2373
Авто и транспорт
Отменены поезда из Калуги в Тулу, Алексин и Ферзиково
03.10, 11:12
0 8031
Общество
«Снайпер предупредил нас выстрелом»: кровавый путч 1993-го вспоминают калужане
03.10, 09:00
3 2688
Происшествия
В Калуге прокуратура поможет пострадавшим при атаке БПЛА
03.10, 08:31
0 6256
Происшествия
В Калуге многоквартирные дома повреждены после атаки БПЛА, пострадали люди
03.10, 08:07
6 24096
Происшествия
Беспилотную опасность отменили в Калужской области
03.10, 07:50
0 1970
Погода
В Калужской области ожидается прохладная погода
03.10, 05:50
0 2237
Общество
3 октября в Калуге открылся музей космонавтики
03.10, 05:00
8 9712
Происшествия
В Калуге произошло аварийное отключение воды
02.10, 22:55
0 2740
Общество
В Калуге поговорили о том, как устраивать мероприятия для малышей
02.10, 19:33
0 1143
Спорт
В Думиничах открылась скейт-площадка
02.10, 17:02
0 1414
Авто и транспорт
В Бабынино перекроют железнодорожный переезд
02.10, 16:40
0 1745
Криминал
В Калуге женщина отдала мошенникам больше 8 миллионов рублей
02.10, 16:08
1 2604
Общество
Билайн в честь Дня сотовой независимости сделал свои сервисы бесплатными на месяц
02.10, 15:13
0 2130
Общество
Билайн в честь Дня сотовой независимости сделал свои сервисы бесплатными на месяц
02.10, 15:13
0 2130
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Обнинск
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03.10, 12:08
0 1427
В Боровском районе сбили мотоциклиста
03.10, 10:15
0 1341
В Обнинске сбили 19-летнюю девушку на электровелосипеде
02.10, 14:29
0 1683
В Обнинске мужчина отдал мошенникам 2,35 миллиона рублей
02.10, 12:50
0 1528
В Обнинске работникам автосалона вернули долги по зарплате
02.10, 12:25
0 1168
В Обнинске рассказали, как выросли тарифы ЖКХ с 1 октября
02.10, 11:47
1 1909
В Обнинске установили сундук для пожеланий городу
02.10, 10:59
0 1421
В Обнинске строят фонтан в Репинском овраге
02.10, 10:01
0 1149
На дороге в Обнинске арестовали 22 машины
02.10, 09:59
0 2555
В Обнинске появился новый асфальт на улице Энгельса
02.10, 09:35
0 1221
В Обнинске эвакуировали брошенные машины
02.10, 08:31
0 1122
В Обнинске водителей попросили не парковаться на проспекте Ленина
01.10, 15:40
0 1686
В Обнинске рассказали о замене труб в Старом городе
01.10, 14:10
0 1441
В Боровске начали включать отопление
01.10, 10:01
0 1590
В Обнинске высадят 90 новых деревьев
01.10, 09:20
3 1803
В Обнинске восстановили водоснабжение
01.10, 09:02
1 1632
Новости компаний
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Лента комментариев
kaluga2

Ну в бюджет-то вернут 33 😜

...
Общество
У директора ЕРЦ в Калуге конфисковали 30 объектов недвижимости на 363 миллиона
04.10, 15:54
5 3030
Александр Правдивый

😳Ущерб на 33 млн,а недвижимость на 363?

...
Общество
У директора ЕРЦ в Калуге конфисковали 30 объектов недвижимости на 363 миллиона
04.10, 14:21
5 3030
октябрёнок

а как в школах про это говорят?

...
Общество
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04.10, 14:12
3 2689
октябрёнок

«Где есть место для одной жизни, там она сеет тысячи, и везде жизнь пожирает жизнь, пока не остаётся лишь самая сильная и самая свинская»

...
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04.10, 14:11
1 1440
октябрёнок

предназначались ресурсоснабжающим организациям

...
Общество
У директора ЕРЦ в Калуге конфисковали 30 объектов недвижимости на 363 миллиона
04.10, 14:03
5 3030
kaluga2

Правильно индексируют тарифы. А то новому директору маловато будет.

...
Общество
У директора ЕРЦ в Калуге конфисковали 30 объектов недвижимости на 363 миллиона
04.10, 11:09
5 3030
WelsGr

Люди не даром говорят про «кормушки» под названием «управляющая компания». Люди платили и платят просто в никуда огромные деньги. Думаете 1 такая всего? да их куча таких же, разница лишь в аппетитах и скрытности. Они просто рисуют рандомные, ничем не обоснованные цифры в квитках.

...
Общество
У директора ЕРЦ в Калуге конфисковали 30 объектов недвижимости на 363 миллиона
04.10, 11:05
5 3030
ILR

А что они в реальности могут? Так только попиариться в телеге, что бабушку 100-летнюю поздравили, да и несколько «скорых» закупили. А так чего не возьмись - что с данными событиями, что с бензином, что с проблемами с водой у людей и далее по списку...😡

...
Происшествия
В Калуге многоквартирные дома повреждены после атаки БПЛА, пострадали люди
04.10, 10:53
6 24098
ILR

По пятницам и выходным было несколько прямых рейсов (туда-обратно). Расписание есть. Только идет долго более 3 часов.

...
Авто и транспорт
В Калуге вернули поезда в Тулу, Ферзиково и Алексин
04.10, 08:42
2 4868
RudeBoy

Вчера уже показали, чего ваши «тревоги» стоят.

...
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0 8025
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03.10, 08:31
0 6251
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03.10, 15:31
2 4859
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