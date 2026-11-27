За победу боролись девять команд Центрального федерального округа. Всего около 160 юношей в возрасте до 18 лет.

Победителем турнира стала команда Тульской области.

Калужане стали вторыми.

Третье место у команды Белгородской области.

Наши спортсмены вышли в финал Первенства России, который пройдёт с 15 по 26 февраля, сообщили в администрации Обнинска.