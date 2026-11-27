В Обнинске завершился Кубок олимпийского чемпиона Александра Савина по волейболу
За победу боролись девять команд Центрального федерального округа. Всего около 160 юношей в возрасте до 18 лет.
Победителем турнира стала команда Тульской области.
Калужане стали вторыми.
Третье место у команды Белгородской области.
Наши спортсмены вышли в финал Первенства России, который пройдёт с 15 по 26 февраля, сообщили в администрации Обнинска.
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