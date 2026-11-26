«Медиаперсона - 2026»: Влада Борская о собственной позиции, сильной команде и новых целях
Предприниматель Влада Борская получила премию «Медиаперсона» в номинации «Своя точка зрения». В ее жизни одновременно находится место управлению, воспитанию троих детей, путешествиям и магистратуре. Мы поговорили о решениях, которые меняют привычную жизнь, о развитии команды и праве иметь собственную точку зрения.
— Каким для вас получился этот год?
— Непростым. Были решения, которые давно пора было принять, и в этом году я их приняла. Перестроила управление, освободила время для новых задач.
Когда долго руководишь, привыкаешь, что последнее слово всегда за тобой. Все приходят с вопросами, ты быстро решаешь, и вроде все работает. Но постепенно понимаешь, сколько всего держится на твоем постоянном участии. Я хотела, чтобы люди могли самостоятельно принимать решения и отвечать за них.
Сейчас больше внимания уделяю финансовым и управленческим вопросам, магистратуре и развитию личного медиа.
— Насколько трудно передавать управление другому человеку?
— Трудно, потому что отвечать за результат ты привыкла сама. И прекрасно знаешь, как сделала бы каждую задачу.
Человек, которому я передала руководство, прошел рядом со мной большой путь. Начинал с позиции личного ассистента, постепенно расширял круг задач, учился видеть процессы целиком. Я наблюдала, как растут самостоятельность и способность принимать решения. В какой-то момент стало понятно, что человек готов руководить.
Для меня это тоже результат моей работы. Вырастить рядом с собой руководителя, которому можешь доверить серьезную ответственность, дорогого стоит.
— Что вы больше всего цените в людях, с которыми работаете?
— Самостоятельность и честность. Если возникла проблема, мне важно услышать о ней вовремя. И вместе с ней — предложения, что можно сделать.
Я ценю людей, которые интересуются результатом своей работы, задают вопросы, замечают ошибки и готовы разбираться. С такими людьми можно двигаться дальше и постепенно доверять им больше.
При этом руководителю тоже приходится смотреть на себя. Насколько понятно поставлена задача? Есть ли у человека полномочия? Понимает ли он, по чему будут оценивать результат? Требовательность предполагает, что ты сама умеешь создавать условия для работы.
— Вы продолжаете учиться. Что вас привело в магистратуру?
— Я закончила юридический факультет, это мое третье высшее образование. Сейчас продолжаю обучение в магистратуре. Управленческий опыт постоянно подбрасывает вопросы, в которых хочется разобраться глубже.
Меня интересует защита внутренних разработок компании. Собственник и команда годами создают финансовые модели, управленческие инструменты, правила взаимодействия. На это уходят деньги, время, силы. Поэтому для диссертации я выбрала тему защиты организационно-управленческих технологий, доказывания их неправомерного использования и денежного возмещения.
Хочу разобраться, какие возможности есть у компании сегодня и что можно улучшить. Мне важно, чтобы исследование имело практическое применение.
— В ваших социальных сетях стало больше личных историй. Почему?
— Мне самой интересно говорить о жизни шире. Работа занимает большую ее часть, но еще есть дети, отношения, поездки, бытовые истории, мои решения и ошибки.
В обычной ситуации иногда очень хорошо проявляется характер. Даже когда ты решила самостоятельно собрать шкаф. Сначала думаешь, что быстро справишься, потом уже выясняешь, насколько ты упрямая.
Мне нравится такой разговор с аудиторией. С юмором, с разными мнениями, иногда со спором. У меня есть собственная точка зрения.
— Что для вас означает иметь собственную позицию?
— Понимать, почему ты так думаешь, и быть готовой объяснить. Мне важно самой принимать решения и учитывать их последствия.
Я могу изменить мнение, если услышу убедительные аргументы. С опытом начинаешь спокойнее к этому относиться. Гораздо интереснее разобраться в вопросе, чем любой ценой оставить за собой последнее слово.
— Как в таком ритме находить время на семью?
— У меня трое детей, и у каждого свой возраст, интересы, потребности. Старшие становятся самостоятельнее, младший тоже постепенно отстаивает свое мнение. Поэтому наши отношения постоянно меняются.
Я хочу сохранять интерес к собственной жизни. Учиться, путешествовать, пробовать новое. Мне важно, чтобы дети видели меня увлеченной, деятельной, способной принимать решения. И чтобы знали, что могут прийти ко мне со своими вопросами.
— Какие цели ставите перед собой дальше?
— Продолжать развиваться, открывать новые направления в предпринимательстве, работать с финансовыми задачами. Развивать личное медиа, написать диссертацию и поступить в аспирантуру. Путешествовать.
Отдельно — дети. Хочу проводить с ними больше времени, вместе куда-то ездить, поддерживать их интересы и видеть, как они находят себя.
Амбиций у меня достаточно. Сейчас я внимательнее выбираю, куда направлять силы. Мне интересно браться за задачи, в которых мой опыт, действительно, помогает что-то изменить, видеть конкретный результат своих решений!
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