Предприниматель Влада Борская получила премию «Медиаперсона» в номинации «Своя точка зрения». В ее жизни одновременно находится место управлению, воспитанию троих детей, путешествиям и магистратуре. Мы поговорили о решениях, которые меняют привычную жизнь, о развитии команды и праве иметь собственную точку зрения.

— Каким для вас получился этот год?

— Непростым. Были решения, которые давно пора было принять, и в этом году я их приняла. Перестроила управление, освободила время для новых задач.

Когда долго руководишь, привыкаешь, что последнее слово всегда за тобой. Все приходят с вопросами, ты быстро решаешь, и вроде все работает. Но постепенно понимаешь, сколько всего держится на твоем постоянном участии. Я хотела, чтобы люди могли самостоятельно принимать решения и отвечать за них.

Сейчас больше внимания уделяю финансовым и управленческим вопросам, магистратуре и развитию личного медиа.

— Насколько трудно передавать управление другому человеку?

— Трудно, потому что отвечать за результат ты привыкла сама. И прекрасно знаешь, как сделала бы каждую задачу.

Человек, которому я передала руководство, прошел рядом со мной большой путь. Начинал с позиции личного ассистента, постепенно расширял круг задач, учился видеть процессы целиком. Я наблюдала, как растут самостоятельность и способность принимать решения. В какой-­­то момент стало понятно, что человек готов руководить.

Для меня это тоже результат моей работы. Вырастить рядом с собой руководителя, которому можешь доверить серьезную ответственность, дорогого стоит.

— Что вы больше всего цените в людях, с которыми работаете?

— Самостоятельность и честность. Если возникла проблема, мне важно услышать о ней вовремя. И вместе с ней — ​предложения, что можно сделать.

Я ценю людей, которые интересуются результатом своей работы, задают вопросы, замечают ошибки и готовы разбираться. С такими людьми можно двигаться дальше и постепенно доверять им больше.

При этом руководителю тоже приходится смотреть на себя. Насколько понятно поставлена задача? Есть ли у человека полномочия? Понимает ли он, по чему будут оценивать результат? Требовательность предполагает, что ты сама умеешь создавать условия для работы.

— Вы продолжаете учиться. Что вас привело в магистратуру?

— Я закончила юридический факультет, это мое третье высшее образование. Сейчас продолжаю обучение в магистратуре. Управленческий опыт постоянно подбрасывает вопросы, в которых хочется разобраться глубже.

Меня интересует защита внутренних разработок компании. Собственник и команда годами создают финансовые модели, управленческие инструменты, правила взаимодействия. На это уходят деньги, время, силы. Поэтому для диссертации я выбрала тему защиты организационно-­­управленческих технологий, доказывания их неправомерного использования и денежного возмещения.

Хочу разобраться, какие возможности есть у компании сегодня и что можно улучшить. Мне важно, чтобы исследование имело практическое применение.

— В ваших социальных сетях стало больше личных историй. Почему?

— Мне самой интересно говорить о жизни шире. Работа занимает большую ее часть, но еще есть дети, отношения, поездки, бытовые истории, мои решения и ошибки.

В обычной ситуации иногда очень хорошо проявляется характер. Даже когда ты решила самостоятельно собрать шкаф. Сначала думаешь, что быстро справишься, потом уже выясняешь, насколько ты упрямая.

Мне нравится такой разговор с аудиторией. С юмором, с разными мнениями, иногда со спором. У меня есть собственная точка зрения.

— Что для вас означает иметь собственную позицию?

— Понимать, почему ты так думаешь, и быть готовой объяснить. Мне важно самой принимать решения и учитывать их последствия.

Я могу изменить мнение, если услышу убедительные аргументы. С опытом начинаешь спокойнее к этому относиться. Гораздо интереснее разобраться в вопросе, чем любой ценой оставить за собой последнее слово.

— Как в таком ритме находить время на семью?

— У меня трое детей, и у каждого свой возраст, интересы, потребности. Старшие становятся самостоятельнее, младший тоже постепенно отстаивает свое мнение. Поэтому наши отношения постоянно меняются.

Я хочу сохранять интерес к собственной жизни. Учиться, путешествовать, пробовать новое. Мне важно, чтобы дети видели меня увлеченной, деятельной, способной принимать решения. И чтобы знали, что могут прийти ко мне со своими вопросами.

— Какие цели ставите перед собой дальше?

— Продолжать развиваться, открывать новые направления в предпринимательстве, работать с финансовыми задачами. Развивать личное медиа, написать диссертацию и поступить в аспирантуру. Путешествовать.

Отдельно — ​дети. Хочу проводить с ними больше времени, вместе куда-­­то ездить, поддерживать их интересы и видеть, как они находят себя.

Амбиций у меня достаточно. Сейчас я внимательнее выбираю, куда направлять силы. Мне интересно браться за задачи, в которых мой опыт, действительно, помогает что-то изменить, видеть конкретный результат своих решений!