В субботу, 28 ноября, в Калужской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Осадков в этот день не ожидается.

Температура воздуха в течение дня будет держаться на отметке около минус 5 градусов.

Подует северо-западный ветер, порывы которого достигнут 4 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба, что значительно выше климатической нормы.