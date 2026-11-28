Морозная погода сохранится в Калуге
В субботу, 28 ноября, в Калужской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Осадков в этот день не ожидается.
Температура воздуха в течение дня будет держаться на отметке около минус 5 градусов.
Подует северо-западный ветер, порывы которого достигнут 4 метров в секунду.
Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба, что значительно выше климатической нормы.
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