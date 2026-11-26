В Калужской области готовятся к массовому выходу людей на пенсию: в 2027–2028 годах на заслуженный отдых смогут уйти больше 30 тысяч жителей региона.

Специалисты Социального фонда уже сейчас помогают будущим пенсионерам собрать и проверить нужные документы. Это нужно, чтобы потом назначить выплаты быстрее и проще — иногда даже без личного визита в фонд. Особое внимание уделяют тем, кто может выйти на пенсию раньше обычного срока: важно вовремя подтвердить стаж и другие условия, от которых зависит право на досрочную выплату. Ведь размер пенсии во многом зависит от того, насколько полные и точные сведения есть о работе человека и его пенсионных коэффициентах.

По данным фонда, в 2027 году досрочно смогут оформить пенсию более 6 тысяч калужан. В 2028 году право на страховую пенсию по старости появится ещё у 23,5 тысячи жителей области.

Среди тех, кто выйдет на пенсию в ближайшее время, — шахтёры, водители общественного транспорта, медики, педагоги, многодетные мамы, родители детей-инвалидов и другие категории граждан, у которых есть право на льготный выход на пенсию.

В 2028 году к ним присоединятся женщины 1968 года рождения и мужчины 1963 года рождения — при условии, что у них накопилось не меньше 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов.

Как рассказала заместитель управляющего ОСФР по Калужской области Светлана Медведева, сотрудники фонда не только проверяют уже имеющиеся данные, но и помогают достать нужные бумаги — например, из архивов, от прежних работодателей или даже из других стран (если есть соответствующие соглашения). Благодаря такой подготовке и цифровым сервисам пенсию теперь можно оформить через портал Госуслуг.