Выставка в Калужском музее изобразительных искусств откроется 27 ноября, рассказали в министерстве культуры.

Экспозиция, посвященная 195-летию великого русского художника, включает 40 произведений живописи и графики из собраний Русского музея, КМИИ и Тульского музейного объединения. Работы позволяют проследить путь мастера от классики до экспрессивного евангельского цикла. Отдельный раздел посвящён окружению Ге — Толстому, Крамскому, Репину и другим.

В программе выставки предусмотрены экскурсии, лекции, детские занятия и арт-медиации. Украсят выставку фотозона «Мастерская художника» и виртуальные инсталляции.

Экспозиция будет доступна до 28 февраля 2027 года.