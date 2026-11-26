В Калуге покажут работы русского художника Николая Ге
Выставка в Калужском музее изобразительных искусств откроется 27 ноября, рассказали в министерстве культуры.
Экспозиция, посвященная 195-летию великого русского художника, включает 40 произведений живописи и графики из собраний Русского музея, КМИИ и Тульского музейного объединения. Работы позволяют проследить путь мастера от классики до экспрессивного евангельского цикла. Отдельный раздел посвящён окружению Ге — Толстому, Крамскому, Репину и другим.
В программе выставки предусмотрены экскурсии, лекции, детские занятия и арт-медиации. Украсят выставку фотозона «Мастерская художника» и виртуальные инсталляции.
Экспозиция будет доступна до 28 февраля 2027 года.
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