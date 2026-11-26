Администрация Калуги 26 ноября объявила о проведении новой акции.

Все желающие могут создать новогодние игрушки, которые украсят ёлку на площади Старый Торг у катка.

Каждая игрушка должна быть размером не менее 25 сантиметров, в русском стиле, основные цвета – красный и белый, использовать нужно непромокаемый материал.

- К игрушке обязательно приложите имя и фамилию участника, а также номер телефона для связи, - говорится в комментарии администрации.

Приносить поделки можно до 15 декабря на Кутузова, 2/1.

Всех участников акции пригласят на торжественное открытие ёлки.