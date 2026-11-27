1 декабря Собрание Обнинска рассмотрит проект бюджета города в первом чтении.

Депутаты рассмотрят проект бюджета Обнинска на 2027 год и двухлетний плановый период в первом чтении - его основные характеристики: доходы, расходы, дефицит и верхний предел муниципального внутреннего долга, а также нормативы отчислений по отдельным видам доходов в бюджет города.

В проект повестки также включены вопросы о внесении изменений в Устав Обнинска и корректировок в Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2025 -2027 годы.