В Калужской области наградили школьника за спасение утопающего
В Авчуринской средней школе прошло торжественное награждение шестиклассника Ивана Федунько. Летом он проявил мужество и спас тонущего человека. Об этом 28 ноября сообщили в региональном МЧС.
Награду вручил подполковник Андрей Бобровский. Он передал Ивану Благодарственное письмо начальника Главного управления и памятный подарок.
- Поступок Ивана - настоящий пример мужества, неравнодушия и готовности прийти на помощь тем, кто оказался в беде. Такие истории напоминают, что героем может стать каждый! – отмечают в ведомстве.
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