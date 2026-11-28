Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.

В Авчуринской средней школе прошло торжественное награждение шестиклассника Ивана Федунько. Летом он проявил мужество и спас тонущего человека. Об этом 28 ноября сообщили в региональном МЧС.

Награду вручил подполковник Андрей Бобровский. Он передал Ивану Благодарственное письмо начальника Главного управления и памятный подарок.

- Поступок Ивана - настоящий пример мужества, неравнодушия и готовности прийти на помощь тем, кто оказался в беде. Такие истории напоминают, что героем может стать каждый! – отмечают в ведомстве.