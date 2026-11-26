В 2027 году в Калуге планируется обновить больше 12 километров водопроводных сетей
В будущем году в регионе продолжится модернизация водопроводно-канализационных сетей в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.
На 2027 году уже запланировано обновление более 12 километров водопроводных сетей. На эти цели направят 668,96 млн рублей.
А в 2026 году специалисты завершили основные работы по капитальному ремонту 11 объектов, включая один дополнительный, в Калуге и селе Бурнашево Козельского округа. Общая протяжённость обновлённых сетей превысила 10 км. На эти цели направили 426,08 млн рублей.
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