В воскресенье, 29 ноября, в Калужской области установится облачная погода с прояснениями. По прогнозам синоптиков дождя и снега не ожидается.

Утром температура воздуха составит -5 градусов. К обеду немного потеплеет – до -4. А к вечеру снова похолодает, столбики термометров опустятся до -9.

Ветер в течение дня будет менять направление с северного на северо-западный. Его скорость составит 1–4 метра в секунду.

Атмосферное давление останется высоким – 763 миллиметра ртутного столба.