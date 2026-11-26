Полиция вместе с добровольцами провела профилактический рейд в Обнинске — это часть областной акции «Дети и алкоголь». Её цель — не допустить, чтобы подростки пили спиртное, и вовремя пресекать случаи, когда кого-то из них втягивают в употребление алкоголя.

Вечером проверяющие обошли места, где часто собирается молодёжь: территории возле торговых центров, дворы жилых домов.

С подростками поговорили о том, почему нельзя пить алкоголь, тем более в общественных местах. Полицейские напомнили, что за такие нарушения грозит административная ответственность — она наступает с 16 лет.

Также ребятам посоветовали вести здоровый образ жизни и заниматься спортом.

Такие профилактические рейды полиция проводит регулярно.