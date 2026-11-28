На окраине Калуги обломки дрона повредили дачный дом

Владимир Андреев

Вечером 27 ноября и в ночь на 28 ноября силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников на Калужскую область.

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Владимир Андреев 2239 Читайте KP40.RU: MAX Telegram Дзен ВК ОК

Военные уничтожили 120 аппаратов. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша. Дроны сбили в небе над Боровским, Дзержинским, Жуковским, Малоярославецким и Сухиничским муниципальными округами. По предварительным данным, на окраине Калуги обломки БПЛА упали на дачный дом. Частично повреждены кровля и остекление. Никто не пострадал. На местах падения обломков работают оперативные группы.