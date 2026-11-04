Новое дело по фонду ОМС: в Калуге задержали бухгалтера крупной клиники

Получила продолжение история с задержанием в Калуге заместителя директора территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Вечером 3 ноября Следственный комитет сообщил о новом преступлении, в котором подозревают этого человека, а также главного бухгалтера одной из крупных медицинских клиник.

По версии следствия, с января 2024 года по август 2026 года заместитель руководителя фонда регулярно получал деньги от бухгалтера. На данный момент речь идет о более 200 тысячах рублей. За эти деньги он помогал выделять дополнительные объёмы медуслуг сверх нормы и повышать тарифы на них.

Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ. Бухгалтер была задержана прямо на рабочем месте во время обыска, сейчас с ней работают следователи.