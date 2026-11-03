В Калуге замдиректора регионального фонда ОМС отправили под стражу по делу о коррупции

Суд заключил под стражу четырёх фигурантов уголовного дела. Среди них заместитель директора территориального фонда обязательного медицинского страхования. Их подозревают в мошенничестве и взятках, рассказали 3 ноября в прокуратуре.

По версии следствия, с января по июль нынешнего года учредитель благотворительного фонда, который помогает хосписам и тяжелобольным, вместе с другими сотрудниками фонда искусственно завышал количество проведённых ультразвуковых исследований и их стоимость. При этом чиновник из фонда ОМС помогал согласовывать эти завышенные объёмы. В итоге из бюджета похитили больше миллиона рублей.

- За содействие в реализации мошеннической схемы заместитель руководителя Фонда обязательного медицинского страхования получил от представителя благотворительного фонда взятку в размере более 210 тыс. рублей, - пояснили также в Следственном комитете.

Преступление раскрыли сотрудники УФСБ. Прокуратура поддержала требование следствия о заключении под стражу, а суд учёл тяжесть преступления и личные данные подозреваемых — в частности, у одного из них уже есть судимость. Фигурантов дела оставили под стражей на два месяца.