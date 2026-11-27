В Калуге отметили 60-летие победы «Локомотива» футбольным турниром
В 1966 году калужский «Локомотив» стал чемпионом РСФСР — перед этим команда выиграла зональный турнир первенства СССР среди коллективов класса «Б».
Это событие стало важной вехой в истории местного футбола.
В память о той победе в спортзале «Анненки» провели турнир по мини-футболу среди ветеранов. Первое место заняла команда из Обнинска, второе — коллектив «Тайфун», а третье досталось команде «Заря».
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