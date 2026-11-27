В 1966 году калужский «Локомотив» стал чемпионом РСФСР — перед этим команда выиграла зональный турнир первенства СССР среди коллективов класса «Б».

Это событие стало важной вехой в истории местного футбола.

В память о той победе в спортзале «Анненки» провели турнир по мини-футболу среди ветеранов. Первое место заняла команда из Обнинска, второе — коллектив «Тайфун», а третье досталось команде «Заря».