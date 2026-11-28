Без воды остались 427 жителей деревни Арсеньевское под Боровском
В деревне Арсеньевское Боровского района произошла коммунальная авария. На улице Центральной прорвало трубу холодного водоснабжения. Об этом 27 ноября сообщили в региональном МЧС.
Без воды остались 78 частных домовладений и 12 многоквартирных домов. Всего без водоснабжения 427 человек, среди них 98 детей. Также без воды остался один социально значимый объект.
На месте работают специалисты «Калугаоблводоканала». Задействованы бригада из трёх человек и одна единица техники. Ремонт планируют завершить к 15:00 28 ноября.
- Уважаемые граждане! Просим вас проявить терпение и понимание, – обращаются к местным жителям спасатели.
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