Фото: Администрация городского округа города Калуги.

Власти Калуги ищут собственников земельных участков, занятых временными объектами. Управление архитектуры и земельных отношений просит владельцев предоставить документы, подтверждающие права на землю.

Речь идёт о металлических воротах, навесе из поликарбоната, гаражах и деревянных сараях. Эти объекты расположены по четырем адресам:

- на Азаровской, 49 стоят металлические ворота

- в Окружном переулке, 4, корпус 3 – металлический навес из поликарбоната

- на Зелёном Крупце, рядом с домом 12, находятся два металлических гаража и семь деревянных сараев

- в Тульском проезде, между домами 6 и 8, – ворота из профлиста.

Документы нужно направить по адресу: 248021, Калуга, улица Московская, 188, кабинет 310. Телефон для справок: 71-36-28.

Основание для запроса – постановление Городской Управы Калуги от 20 октября 2021 года № 371-п.