Что происходило в Калужской области 29 ноября в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 29 ноября.

29-30 ноября 1910 г – Афиша калужского синематографа «Мир» извещала о демонстрации фильма «Похороны Льва Толстого в Ясной Поляне». В Калуге кино появилось довольно рано. В.Продувнов рассказывал, что уже в октябре 1897 г. газета «Калужский вестник» приглашала горожан на первые киносеансы. В 1908 г. киносеансы в Калуге устраивал дворянин В.Шатилов. В 1912 г. московский мещанин В.Бенке занимался устройством электротеатра в Боровске. В том же году кино появилось в Жиздре, Полотняном Заводе, год спустя – в Малоярославце, Козельске. В 1918 г. Петров и Медведев открыли кинематограф в Перемышле. Было кино и в Медыни. В 1919 г. в связи со вспышкой тифа заведения пришлось закрыть. Частное кино работало и в 1926 г. (По публикациям Ю.Сухоцкого) Примечание: Вероятнее всего в публикации речь идет об электротеатре, который размещался на Ильинской улице, д.7 и назывался «Мир искусства» (ныне ул. Кутузова, 9).

1941 – в оккупированной Калуге вышел первый номер газеты «Новый путь». По 20 декабря вышло 4 номера. Главным редактором был Бунескул Е.Е. (из записной книжки В.Продувнова).

1942 – первая группа французских летчиков будущего авиаполка «Нормандия-Неман» прибыла на территорию СССР. Свой боевой путь эскадрилья начинала на калужской земле. С марта 1943 года она участвовала в боях за Козельск, Ульяново, Спас-Деменск и другие города Калужской области. Участвовала эскадрилья и в боях на Курской дуге. За время войны летчики совершили 5240 боевых вылетов, сбив 273 немецких самолета. Полк награжден орденами Красного Знамени и Александра Невского, четверо летчиков эскадрильи удостоены звания Героя Советского Союза.

1942 - в г. Кондрово, в уцелевшем от разгрома помещении бывшего барского дома, был открыт первый в Калужской области детский дом. В 1992 году детский дом разместился в новом здании, построенном по индивидуальному проекту министерством транспортного строительства. В настоящее время он объединяет три корпуса с зимним садом, библиотекой, начальной школой, спортивным комплексом. В 2005 году заложен первый камень плавательного бассейна. В 2007 г. строительство бассейна было завершено.