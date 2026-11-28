А автор портрета вручил ей букет.

Фото автора и участников выставки. Валентина и Эдуард Сычев у её портрета: встреча, которую никто не планировал.

Фото автора и участников выставки. Валентина и Эдуард Сычев у её портрета: встреча, которую никто не планировал.

В Доме музыки подвели итоги IV городского конкурса фотографов.

В зале - множество городских кадров, и в каждом из них авторы показали нам свою Калугу. Один поймал последние мгновения заката, другой - необычный ракурс архитектуры. На конкурсных снимках оживают и тихие, и шумные улицы, играют отражения городских огней, туман на реке и яркое солнце.

Есть работы, где город узнаётся по его знаменитым местам, а есть и такие, где о нём рассказывают небольшие детали. Нашлось место и портретам, и случайно пойманным на улице сценкам из жизни.

Этот конкурс проводится с 2020 года. Он стал приёмником городского конкурса фотохудожников имени Николая Низова.

Сегодня проект включает мастер-классы, практические занятия и фестиваль «Фотофест».

В нём принимают участие как профессиональные фотографы, так и любители. Оценивают их представители арт-индустрии, культуры и искусства.

В этом году на конкурс поступило 273 фотографии в шести номинациях: «Пейзаж и архитектура», «Мужской портрет», «Женский портрет», «Детский портрет», «Семейный портрет» и «Мобильная фотография».

Работы оценивались по пяти критериям: художественный вкус, образное мышление, композиционное решение, исполнительское мастерство и смысловое содержание. Победители получили диплом и денежную премию.

Те, кто лучше всех поймал мгновение: победители конкурса Эдуард Сычев, взявший сразу три первых места, Анна Паночкина, Геннадий Балабонов, Жанна Березовская.

В номинации «Пейзаж и архитектура» золото забрал Геннадий Балабонов.

В номинации «Женский портрет» победила Жанна Березовская.

А в «Мобильной фотографии» первое место - у студентки Анны Паночкиной.

- Я снимаю около четырёх лет, сейчас учусь в Туле по специальности «фото- и видеотворчество», - рассказала Анна.

- В фотографии я люблю возможность экспериментировать! Мобильный телефон даёт свободу: ты ловишь мгновение, быстро меняешь ракурс, создаёшь необычную картинку прямо на ходу.

Мне близка «дневниковость» - фиксация момента, эмоций, которые невозможно повторить. На выставке есть мои портреты, снятые и на профессиональную камеру.

Портрет для меня - это способ заглянуть в душу человека, передать его внутренний мир. В будущем я вижу себя арт-фотографом, мечтаю о выставках в галереях, о преподавании и, может быть, о руководстве в сфере культуры.

Анне Паночкиной мобильный телефон даёт возможность ловить мгновение прямо на ходу.

Фото Анны Паночкиной в номинации «Мобильная фотография»

Фото Анны Паночкиной в номинации «Мобильная фотография»

Что такое настоящая фотография

Абсолютным триумфатором конкурса стал Эдуард Сычев, взяв сразу три первых места - за «Мужской», «Детский» и «Семейный» портрет.

В фотографии Эдуард более 50 лет.

- В начале 60-х я снимал друзей и родных на отцовский «ФЭД», потом купил «Зенит», а в 90-е - плёночный «Кэнон», - вспоминает Эдуард Иванович.

- Я ведь был первым председателем калужского фотоклуба. Именно по инициативе фотоклуба «Калуга» появился конкурс имени нашего друга Николая Низова.

В 1990-е годы фотоклуб закрылся, а потом мы опять собрались и пригласили новых людей.

И из плёночной эпохи перешли в цифру. Но мобильным телефоном я не люблю снимать.

Я фанат профессиональной аппаратуры. Могу снять некоторые кадры на телефон, но это не то, что я хотел бы.

И искусственным интеллектом могу пользоваться в определённых целях, просто интересуюсь. Но это совсем другое направление.

Настоящая фотография, когда в руках аппарат, - она гораздо теплее и душевнее.

На выставке много портретов.

Случайностей не бывает

Но главное чудо этого вечера случилось в зрительном зале. Калужанка Валентина пришла на выставку... по счастливой случайности.

До этого она была на концерте в филармонии. Потом села в автобус. Разговорилась там с совершенно незнакомой женщиной. Попутчица сказала, что едет в Дом музыки на выставку.

-

Она говорит: «Поехали со мной!» - улыбается Валентина. - Ну я к ней и присоединилась. Захожу в зал и вдруг вижу - на стене висит мой портрет! Я даже сначала не поверила, подумала: просто кто-то на меня похожий, я-то не могла сюда попасть. - Она говорит: «Поехали со мной!» - улыбается Валентина. - Ну я к ней и присоединилась. Но нет, это я на 9 Мая, возле Главпочтамта, почти у Гостиных рядов. Я не видела, как меня снимают! Ой, надо внучкам сказать, чтобы сюда пришли. У меня их пять, пусть посмотрят!

Для автора фото Эдуарда Сычева эта встреча стала настоящим сюрпризом. Он тут же вручил Валентине букет цветов.

- Снимок я сделал внизу Театральной улицы в 2025 году, - рассказывает фотограф.

- Женщина остановилась, поправляла пилоточку, и я сфотографировал.

Немного ретушировал, совсем чуть-чуть, здесь главное - очень аккуратно, потому что это живой момент.

- Ну надо же, совершенно случайно оказалась на выставке! – смеётся Валентина.

- Случайного ничего не бывает, - мудро отвечает Эдуард.

- Вот я, например, лет десять или больше ищу одну женщину.

Сделал когда-то её портрет, прекрасная фотография! Даже по телевизору его показывал, просил откликнуться. Но так и не нашёл её.

Возможно, мечта Эдуарда когда-нибудь сбудется, и эта калужанка однажды тоже случайно зайдёт на выставку.

А увидеть работы калужских фотографов и, может быть, отыскать себя на снимках можно в Доме музыки до 6 декабря.