Фото: Госавтоинспекция по Калужской области.

На улице Путейской в Калуге 27 ноября произошла авария. ДТП случилось в 16:53 в районе дома № 22. Об этом сообщили в региональном УМВД.

По предварительным данным, мужчина 1968 года рождения управлял автомобилем Opel. Он двигался в попутном направлении справа от Citroen.

За рулём Citroen находилась женщина 1989 года рождения. Во время манёвра Opel машины столкнулись.

В результате ДТП пострадала водитель Citroen. Женщине оказали необходимую медицинскую помощь.