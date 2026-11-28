Автомобилистка пострадала в столкновении двух иномарок на улице Путейской
На улице Путейской в Калуге 27 ноября произошла авария. ДТП случилось в 16:53 в районе дома № 22. Об этом сообщили в региональном УМВД.
По предварительным данным, мужчина 1968 года рождения управлял автомобилем Opel. Он двигался в попутном направлении справа от Citroen.
За рулём Citroen находилась женщина 1989 года рождения. Во время манёвра Opel машины столкнулись.
В результате ДТП пострадала водитель Citroen. Женщине оказали необходимую медицинскую помощь.
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