В районе домов 16 и 18 на проспекте Ленина идут работы по удалению аварийных деревьев.

- Специалисты Рослесозащиты в ходе обследования признали их аварийными: деревья сухие, большой угол наклона, - рассказали 27 ноября в администрации города. - Зелёные насаждения представляют угрозу для жителей, могут повредить кровлю и балконы домов.

Такую работу обещают продолжать.