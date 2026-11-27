В Обнинске срезают деревья в Старом городе
В районе домов 16 и 18 на проспекте Ленина идут работы по удалению аварийных деревьев.
- Специалисты Рослесозащиты в ходе обследования признали их аварийными: деревья сухие, большой угол наклона, - рассказали 27 ноября в администрации города. - Зелёные насаждения представляют угрозу для жителей, могут повредить кровлю и балконы домов.
Такую работу обещают продолжать.
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