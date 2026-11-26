О проблеме в четверг, 26 ноября, рассказал министр транспорта региона Александр Шпиренко.

По его словам, поступает много жалоб от автомобилистов по некачественной уборке.

- Связался с руководителем калужского филиала ФКУ «Москва-Харьков». Да, действительно проблема есть. Подрядчик не в полном объеме и несвоевременно вывел технику, - пояснил Шпиренко. - Руководство филиала уже принимает меры. Направляет дополнительную технику из других округов.

Шпиренко заявил, что все дороги должны привести в порядок до конца дня.