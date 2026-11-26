В Обнинске сбившему женщину подростку дал машину друг
В полиции сообщили подробности про аварию, которая произошла 22 ноября на улице Королёва.
Тогда 16-летний подросток за рулем «Жигулей» сбил 86-летнюю женщину. Пенсионерку доставили в больницу с травмами.
По предварительным данным полиции, машину передал ребенку его друг. Сам владелец авто в этот момент ехал на пассажирском кресле.
На обоих виновников составили административные протоколы.
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