В полиции сообщили подробности про аварию, которая произошла 22 ноября на улице Королёва.

Тогда 16-летний подросток за рулем «Жигулей» сбил 86-летнюю женщину. Пенсионерку доставили в больницу с травмами.

По предварительным данным полиции, машину передал ребенку его друг. Сам владелец авто в этот момент ехал на пассажирском кресле.

На обоих виновников составили административные протоколы.