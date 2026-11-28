Фото: СШОР «Олимп».

С 1 по 6 декабря в столице Китая пройдёт чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Турнир примет Национальный водный центр. За 45 комплектов медалей будут бороться лучшие пловцы планеты. Об этом сообщили в спортшколе «Олимп».

В состав сборной России вошли 43 спортсмена. Среди них – четверо пловцов из Обнинска. Это Алина Гайфутдинова, Григорий Вековищев, Дарья Трофимова и Дмитрий Савенко.

Готовят калужских спортсменов Наталия Козлова, Анастасия Фесикова, Андрей Козырев, Алексей Бачин и Константин Суворов.

- Мы желаем каждому нашему пловцу лёгкой воды, быстрых секунд и новых рекордов! Выдержки, упорства и блестящих результатов на дорожках чемпионата! Вся школа «Олимп», Обнинск и Калужская область — с вами! – напутствуют наших пловцов в спортшколе.