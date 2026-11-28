В Калуге Citroen врезался в Peugeot перед железнодорожным переездом
На Грабцевском шоссе в Калуге 27 ноября произошла авария. ДТП случилось в 00:24 в районе дома № 73. Об этом сообщили в региональном УМВД.
По предварительным данным, мужчина 1993 года рождения управлял автомобилем Citroen. Он ехал со стороны улицы Нефтебаза в сторону Зерновой. Водитель не успел затормозить и врезался в Peugeot Boxer.
Peugeot стоял перед железнодорожным переездом. Его водитель, мужчина 1978 года рождения, остановился, чтобы пропустить поезд.
В результате аварии пострадал пассажир Citroen – мужчина 2005 года рождения. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.
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