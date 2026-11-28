В минувший четверг, 26 ноября, в студии радио «Комсомольская правда — Калуга» разговор шёл об итогах 2026 года и планах на будущее.

Театр проводит 35-й юбилейный сезон, но речь о календарном годе, который вместил премьеры для взрослых и детей, первые международные гастроли, коллаборацию с Театром Образцова и драмтеатром, уличный фестиваль и даже показы кино.

Об этом и многом другом рассказал художественный руководитель Калужского театра кукол Алексей Алешко.

Наша справка

Художественный руководитель Калужского театра кукол Алексей Сергеевич АЛЕШКО. Родился в Калуге, имеет два высших образования: Калужский государственный педагогический институт (отделение начального образования) и Ярославский государственный театральный институт (актёр театра драмы и кино). Член Союза театральных деятелей РФ. С 2009 по 2020 год Алексей Сергеевич служил артистом в Калужском областном театре юного зрителя. В ноябре 2020 года назначен на должность художественного руководителя Калужского театра кукол.

От кого прятались калужские чиновники

— Алексей, обычно театр кукол ассоциируется с детством. Но вы начали год с премьеры для взрослых — спектакля «Мёртвые души» 27 марта. Как решились?

— Почему именно Гоголь?

— Когда мы с режиссёром обсуждали материал, появился след, ведущий к Гоголю и «Мёртвым душам». Николай Васильевич писал второй том в Калуге, читал главы. Чиновники боялись попасть на страницы, прятались от писателя.

Режиссёр сказал важную фразу: привлечь молодёжь системами кукол, популярными в восьмидесятых, уже нельзя. Нужна фантазия, чтобы глаз подростка зацепился. И, кажется, удалось.

Зритель не раскололся на «нравится» и «категорически нет»; каждый нашёл что-то своё. У нас небольшой зал, но на взрослые спектакли свободных мест почти не бывает.

А «Золотая маска» была рядом

— В сентябре вы возили «Мёртвые души» на фестиваль «Соломенный жаворонок» в Челябинск. И параллельно подали заявку на «Золотую маску»?

— Да, на «Золотую маску» подали. Там несколько этапов: сначала эксперты отсматривают видео, потом приезжают в город. К нам приезжали эксперты «Золотой маски». Для театра это огромный шаг, даже через ступень. В номинанты мы не вошли, но нисколько не расстроились. Главное, что заявили о себе.

А в Челябинске был интересный формат: не менее трёх человек от театра должны были отсмотреть весь репертуар и отдать три голоса за фестивальные спектакли. Жюри могло подсказать, направить, но голосовали все. И знаете, что дорогого стоит? Молодой критик приезжала к нам на «Мёртвые души» до фестиваля, а вторая, посмотрев в Челябинске, специально приехала в Калугу посмотреть на сцене. Это показатель.

Коллаборация

— Ещё одна премьера 2026-го года — спектакль «Аленький цветочек» вместе с драмтеатром и Театром Образцова. Как удалось собрать три театра?

— С Театром Образцова нас связывает давняя история. Когда Калужский театр кукол открывался 27 марта 1933 года в стенах драматического театра, куклы из Театра Образцова привозили и ставили в фойе. Уже тогда зарождалось общение.

Спектакль Бориса Константинова «Аленький цветочек» был поставлен в 2015 году. Он в хорошем состоянии, актёры с удовольствием играют. Но репертуар нужно обновлять. А списать рука не поднимается.

Заключили договор. Было сложно: три театра вместе — это переживания, непонимание, где-то гнев: «Зачем это надо?» Но когда глаза артистов обоих театров горят, когда приезжает Театр Образцова смотреть на исполнителей главных ролей — всё оправдано.

Спектакль остался в репертуаре вместе с актёрами драмтеатра. После Нового года следите за афишей; надеюсь, сотрудничество продолжится.

— Впервые за 35 лет вы выехали на международные гастроли. В Беларусь, в Могилёв. Как встретили?

— Театр из Могилёва к нам уже приезжал. Познакомились на фестивалях в Иваново. Контакт был.

Я до этого служил в ТЮЗе, много раз бывал в Беларуси, знал, что белорусы хлебосольные. Гастроли прошли очень хорошо.

— Вы можете сказать, что сформировался не только детский зритель? Взрослые ходят на спектакли?

— И на взрослые, и на детские — взрослые ходят с детьми. Есть пара, которая ходила с большим животом, а потом пришла с грудным ребёнком и старшей дочкой.

В театр кукол попадаешь как в сказку, в уютное пространство, где мы открыты, несём тепло. Зритель это принимает и настраивается на ту же волну. В театр нужно идти в хорошем настроении.

Чем будут удивлять

— Осенью открылся 35-й юбилейный сезон премьерой «Айболита». Почему именно он?

— Билеты покупают родители, а «Айболит» — бренд. В репертуаре этого названия не было. Режиссёр настаивала, что это маленькая история для двух актёров. Я говорю: «Как два человека? В театре кукол можно всё».

Получился музыкальный спектакль: артисты танцуют, поют, играют. Музыка не просто вписана отдельным номером — она обрамляет всё действие и становится отдельным персонажем. В начале сезона у нас был сплошной заказ на «Айболитов». Давно такого не было.

— Декабрь на носу. Чем удивите?

— Во-первых, это «Калейдоскоп сказок». Мы так делаем несколько лет. Сначала спектакль, потом интермедия в зале. Некоторые зрители за новогоднюю кампанию успевают несколько спектаклей отсмотреть. Дети маленькие, куда-то идти надо. На интермедии уже знают, где что заряжено, что искать, помогают, кричат.

Для семейного просмотра будет «Ночь перед Рождеством». А перед новогодним марафоном — премьера 12+ «Повести Белкина. Метель». Есть много зимних историй: «Три снежинки», «Подарок для мышки».

— После Нового года до конца юбилейного сезона ещё будут премьеры?

— Да. Пётр Васильев, наш любимый режиссёр, поставивший большинство взрослых спектаклей, готовит постановку по Салтыкову-Щедрину — несколько рассказов под кодовым названием «Про мужиков и генералов».

Будет русская народная сказка. Будет Антон Павлович Чехов. Название пока секрет. Так что следите за афишей и до встречи в театре кукол.

Блиц-опрос

— Ваша любимая книга?

— Могу выделить авторов: Чехов, Гоголь, Булгаков.

— Ваш любимый фильм?

— «Москва слезам не верит».

— Ваш любимый актёр?

— Плеяда советских артистов, например, Леонид Куравлёв.

— Ваше любимое блюдо?

— Непривередлив, с удовольствием кушаю жареную картошку со шкварками.

— Любимая цитата великих?

— «Я знаю, что я ничего не знаю». Сократ.

— Кем хотели стать в детстве?

— Водителем троллейбуса.

— Самая яркая поездка?

— Байкал.

— Самый хулиганский поступок в жизни?

— Сколько угодно на «зелёных» спектаклях, например, приклеить усы вместо бровей и «расколоть».

— Есть ли дети? Кем бы вы хотели, чтобы они стали?

— Есть сын. Хочу, чтобы не был артистом.

— Что бы вы хотели изменить в нашем городе?

— У Калуги большой туристический потенциал благодаря космическому наследию, природным объектам. Хотел бы развития в этом направлении: обустраивать смотровые площадки, создавать тематические маршруты.

— За что любите Калугу?

—За тихие улочки, за зелень, за гладь реки, за красивую архитектуру, за людей, которые тут живут.

Подкаст программы «Диалоги» на радио «Комсомольская правда - Калуга» с участием Алексея Алешко можно послушать здесь.