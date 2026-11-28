Куклы выходят в люди: чем Калужский театр кукол удивит в 2027-м
В минувший четверг, 26 ноября, в студии радио «Комсомольская правда — Калуга» разговор шёл об итогах 2026 года и планах на будущее.
Театр проводит 35-й юбилейный сезон, но речь о календарном годе, который вместил премьеры для взрослых и детей, первые международные гастроли, коллаборацию с Театром Образцова и драмтеатром, уличный фестиваль и даже показы кино.
Об этом и многом другом рассказал художественный руководитель Калужского театра кукол Алексей Алешко.
Наша справка
Художественный руководитель Калужского театра кукол Алексей Сергеевич АЛЕШКО.
Родился в Калуге, имеет два высших образования: Калужский государственный педагогический институт (отделение начального образования) и Ярославский государственный театральный институт (актёр театра драмы и кино).
Член Союза театральных деятелей РФ.
С 2009 по 2020 год Алексей Сергеевич служил артистом в Калужском областном театре юного зрителя. В ноябре 2020 года назначен на должность художественного руководителя Калужского театра кукол.
От кого прятались калужские чиновники
— Алексей, обычно театр кукол ассоциируется с детством. Но вы начали год с премьеры для взрослых — спектакля «Мёртвые души» 27 марта. Как решились?
— Почему именно Гоголь?
— Когда мы с режиссёром обсуждали материал, появился след, ведущий к Гоголю и «Мёртвым душам». Николай Васильевич писал второй том в Калуге, читал главы. Чиновники боялись попасть на страницы, прятались от писателя.
Режиссёр сказал важную фразу: привлечь молодёжь системами кукол, популярными в восьмидесятых, уже нельзя. Нужна фантазия, чтобы глаз подростка зацепился. И, кажется, удалось.
Зритель не раскололся на «нравится» и «категорически нет»; каждый нашёл что-то своё. У нас небольшой зал, но на взрослые спектакли свободных мест почти не бывает.
А «Золотая маска» была рядом
— В сентябре вы возили «Мёртвые души» на фестиваль «Соломенный жаворонок» в Челябинск. И параллельно подали заявку на «Золотую маску»?
— Да, на «Золотую маску» подали. Там несколько этапов: сначала эксперты отсматривают видео, потом приезжают в город. К нам приезжали эксперты «Золотой маски». Для театра это огромный шаг, даже через ступень. В номинанты мы не вошли, но нисколько не расстроились. Главное, что заявили о себе.
А в Челябинске был интересный формат: не менее трёх человек от театра должны были отсмотреть весь репертуар и отдать три голоса за фестивальные спектакли. Жюри могло подсказать, направить, но голосовали все. И знаете, что дорогого стоит? Молодой критик приезжала к нам на «Мёртвые души» до фестиваля, а вторая, посмотрев в Челябинске, специально приехала в Калугу посмотреть на сцене. Это показатель.
Коллаборация
— Ещё одна премьера 2026-го года — спектакль «Аленький цветочек» вместе с драмтеатром и Театром Образцова. Как удалось собрать три театра?
— С Театром Образцова нас связывает давняя история. Когда Калужский театр кукол открывался 27 марта 1933 года в стенах драматического театра, куклы из Театра Образцова привозили и ставили в фойе. Уже тогда зарождалось общение.
Спектакль Бориса Константинова «Аленький цветочек» был поставлен в 2015 году. Он в хорошем состоянии, актёры с удовольствием играют. Но репертуар нужно обновлять. А списать рука не поднимается.
Заключили договор. Было сложно: три театра вместе — это переживания, непонимание, где-то гнев: «Зачем это надо?» Но когда глаза артистов обоих театров горят, когда приезжает Театр Образцова смотреть на исполнителей главных ролей — всё оправдано.
Спектакль остался в репертуаре вместе с актёрами драмтеатра. После Нового года следите за афишей; надеюсь, сотрудничество продолжится.
— Впервые за 35 лет вы выехали на международные гастроли. В Беларусь, в Могилёв. Как встретили?
— Театр из Могилёва к нам уже приезжал. Познакомились на фестивалях в Иваново. Контакт был.
Я до этого служил в ТЮЗе, много раз бывал в Беларуси, знал, что белорусы хлебосольные. Гастроли прошли очень хорошо.
— Вы можете сказать, что сформировался не только детский зритель? Взрослые ходят на спектакли?
— И на взрослые, и на детские — взрослые ходят с детьми. Есть пара, которая ходила с большим животом, а потом пришла с грудным ребёнком и старшей дочкой.
В театр кукол попадаешь как в сказку, в уютное пространство, где мы открыты, несём тепло. Зритель это принимает и настраивается на ту же волну. В театр нужно идти в хорошем настроении.
Чем будут удивлять
— Осенью открылся 35-й юбилейный сезон премьерой «Айболита». Почему именно он?
— Билеты покупают родители, а «Айболит» — бренд. В репертуаре этого названия не было. Режиссёр настаивала, что это маленькая история для двух актёров. Я говорю: «Как два человека? В театре кукол можно всё».
Получился музыкальный спектакль: артисты танцуют, поют, играют. Музыка не просто вписана отдельным номером — она обрамляет всё действие и становится отдельным персонажем. В начале сезона у нас был сплошной заказ на «Айболитов». Давно такого не было.
— Декабрь на носу. Чем удивите?
— Во-первых, это «Калейдоскоп сказок». Мы так делаем несколько лет. Сначала спектакль, потом интермедия в зале. Некоторые зрители за новогоднюю кампанию успевают несколько спектаклей отсмотреть. Дети маленькие, куда-то идти надо. На интермедии уже знают, где что заряжено, что искать, помогают, кричат.
Для семейного просмотра будет «Ночь перед Рождеством». А перед новогодним марафоном — премьера 12+ «Повести Белкина. Метель». Есть много зимних историй: «Три снежинки», «Подарок для мышки».
— После Нового года до конца юбилейного сезона ещё будут премьеры?
— Да. Пётр Васильев, наш любимый режиссёр, поставивший большинство взрослых спектаклей, готовит постановку по Салтыкову-Щедрину — несколько рассказов под кодовым названием «Про мужиков и генералов».
Будет русская народная сказка. Будет Антон Павлович Чехов. Название пока секрет. Так что следите за афишей и до встречи в театре кукол.
Блиц-опрос
— Ваша любимая книга?
— Могу выделить авторов: Чехов, Гоголь, Булгаков.
— Ваш любимый фильм?
— «Москва слезам не верит».
— Ваш любимый актёр?
— Плеяда советских артистов, например, Леонид Куравлёв.
— Ваше любимое блюдо?
— Непривередлив, с удовольствием кушаю жареную картошку со шкварками.
— Любимая цитата великих?
— «Я знаю, что я ничего не знаю». Сократ.
— Кем хотели стать в детстве?
— Водителем троллейбуса.
— Самая яркая поездка?
— Байкал.
— Самый хулиганский поступок в жизни?
— Сколько угодно на «зелёных» спектаклях, например, приклеить усы вместо бровей и «расколоть».
— Есть ли дети? Кем бы вы хотели, чтобы они стали?
— Есть сын. Хочу, чтобы не был артистом.
— Что бы вы хотели изменить в нашем городе?
— У Калуги большой туристический потенциал благодаря космическому наследию, природным объектам. Хотел бы развития в этом направлении: обустраивать смотровые площадки, создавать тематические маршруты.
— За что любите Калугу?
—За тихие улочки, за зелень, за гладь реки, за красивую архитектуру, за людей, которые тут живут.
Подкаст программы «Диалоги» на радио «Комсомольская правда - Калуга» с участием Алексея Алешко можно послушать здесь.
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