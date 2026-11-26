Речь идёт о последствиях махинаций с городской землёй. С 2015 по 2017 год нескольким компаниям сдали в аренду участки под склады и производство. На них быстро возвели небольшие здания — это дало право выкупить землю по льготной цене и без торгов.

Потом постройки снесли, а назначение участков поменяли: теперь там планировали строить многоэтажки. В 2024 году эти земли продали застройщику — уже в 30 раз дороже, чем их изначально выкупили. Из-за этой схемы городской бюджет потерял больше 395 миллионов рублей.

Прокуратура провела проверку, нашла схему вывода земель из госсобственности по заниженной цене и подала иск. Калужский областной суд постановил взыскать деньги с пяти участников схемы. Теперь 380 миллионов рублей перечислены в бюджет Калуги.

За исполнением решения лично следил прокурор области Константин Жиляков. Кроме того, по факту махинаций расследуется уголовное дело о мошенничестве.