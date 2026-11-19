Прокурор Калужской области Константин Жиляков лично следит за тем, как устраняют последствия махинаций с землёй в Калуге.

С 2015 по 2017 год некоторым компаниям дали в аренду городские земли под склады и производство. Потом на этих участках быстро построили небольшие здания - это позволило выкупить землю по льготной цене, без торгов. Дальше постройки снесли, а назначение земли поменяли на строительство многоквартирных домов. В 2024 году участки продали застройщику - и цена оказалась в 30 раз выше той, за которую землю выкупили изначально.

В итоге городской бюджет недополучил огромную сумму - больше 395 миллионов рублей. Прокуратура подала иск, и областной суд постановил взыскать эти деньги с пяти участников схемы.

Кроме того, по факту махинаций завели уголовное дело о мошенничестве. Идет расследование.