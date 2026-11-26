ОНПП «Технология» удостоилась премии Правительства РФ за изготовление ключевых элементов современных самолетов. Речь идет о силовых сотовых заполнителях из алюминиевых сплавов и высоконагруженных композитах, которые раньше полностью закупались за рубежом, и без них отечественное авиастроение оставалось уязвимым, сообщает депутат Государственной Думы Геннадий Скляр.

Награду директору – главному конструктору направления «Композит» Анатолию Свиридову вручил Михаил Мишустин. Инженеры наукограда первыми в стране освоили эту сложнейшую технологию, создали под нее оборудование и запустили серийный выпуск.

В итоге обнинские разработки обошли лучшие мировые аналоги по прочности и надежности на 7–15%.