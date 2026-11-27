На площадке уже всё готово к основным работам: территорию огородили, обустроили строительный городок. Сейчас рабочие занимаются выносом инженерных сетей и выбирают грунт под фундамент. Прежде чем начать стройку, специалисты провели археологические исследования на месте будущего здания.

Совсем скоро стартует следующий этап — монтаж свайного поля.

Подрядчик рассчитывает управиться с этой задачей до конца января, а потом сразу перейдёт к устройству фундамента, рассказал глава округа Николай Калиничев.