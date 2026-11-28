Фото: Минприроды Калужской области.

В Калужской области завершились две крупные экологические акции. Итоги подвели в региональном Минприроды. За год участники высадили 128 тысяч сеянцев и саженцев.

Весной прошла международная акция «Сад памяти». Она посвящена героям Великой Отечественной войны. В ходе посадок в регионе появилось более 72 тысяч сеянцев и саженцев на площади 50 гектаров.

В памятных посадках участвовали более 2 тысяч жителей. Для многих семей и школьников это стало важным уроком патриотизма. Люди не только улучшили экологию, но и почтили память предков.

Осенью прошла всероссийская акция «Сохраним лес». К ней присоединились около 840 человек. Вместе со специалистами лесного хозяйства они высадили более 56 тысяч сеянцев хвойных пород на площади 50,3 гектара.

Всего за год в двух акциях участвовали более 2,8 тысячи человек. Общая площадь новых посадок составила 100,3 гектара.