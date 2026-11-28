Фото/видео: заповедник «Калужские засеки».

В заповеднике «Калужские засеки» фотоловушка запечатлела стаю волков. Сотрудники природоохранной зоны поделились видео.

- Ночные волки! Стая волков попалась в темное время суток в фотоловушки заповедника. Как горят глаза! – прокомментировали в «Калужских засеках».

В заповеднике постоянно обитает одна волчья семья. Её численность в разные годы составляет от 9 до 15 особей. Это матёрая пара и подрастающее потомство.

Волчата рождаются во второй половине весны. До зимы доживают обычно всего 3–4 щенка. Молодые волки живут с родителями 2–3 года, а затем расселяются на соседние территории.

В лесах Калужской области волки встречаются, но их численность остаётся невысокой. По данным на 2025 год, в регионе насчитывалось около 73 особей. Для сравнения: лосей в области более 10 тысяч, косуль – более 12 тысяч. Так что волк для калужских лесов – скорее редкий гость, чем обычный обитатель.