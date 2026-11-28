Фото: Пресс-служба Губернатора и Правительства Калужской области.

Из Калуги 27 ноября в зону специальной военной операции отправили партию гуманитарной помощи. В передаче груза участвовал заместитель губернатора Калужской области Александр Шляпников. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Гуманитарную помощь сформировали калужские медики. Груз собрали по заявкам самих бойцов. Его передадут в подразделения.

В партию вошли генераторы, радиостанции, комплекты зимних шин и маскировочные сети. Всё это должно помочь военным в выполнении задач.

- Желаю вам, чтобы всё это помогло в достижении одной нашей общей цели - победы в специальной военной операции. Желаю её скорейшего достижения и всем нам мирного неба, – обратился к бойцам Александр Шляпников.

Заместитель губернатора поблагодарил клинику за поддержку военных. Он также выразил признательность самим бойцам, назвав их труд самым тяжёлым. Шляпников пожелал участникам СВО вернуться домой к семьям и продолжить служение региону уже в мирное время.