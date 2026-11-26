На трассе в Калужской области погиб водитель «Рено»
Смертельная авария произошла на федеральной дороге А130 в черте Медыни в четверг, 26 ноября, сообщили в полиции.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Рено» совершал разворот от обочины и не пропустил фуру «Ман».
В результате столкновения водитель «Рено» скончался на месте.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, сообщили в Управлении МВД по Калужской области.
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