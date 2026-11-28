Фото: СУ СК России по Калужской области.

В Малоярославецком районе погиб рабочий во время спила деревьев. Трагедия произошла 27 ноября в деревне Торбеево. Об этом сообщили в региональном Следкоме.

45-летний бригадир занимался очисткой территории от деревьев. Во время работ одно из них упало на мужчину. От полученных травм он скончался в машине скорой помощи.

Следователи осмотрели место происшествия. Они опросили коллег погибшего и изъяли необходимые предметы. Также назначена судебно-медицинская экспертиза.

Проверку проводят по статье о нарушении требований охраны труда, повлёкшем смерть человека. По её результатам примут процессуальное решение. Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии.