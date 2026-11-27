Что происходило в Калужской области 27 ноября в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 27 ноября.

В 1789 году зима настала в ноябре, снегу весма мало. Морозы только в 14 градусов. 27 ноября теплота пошла от 3-4-х град(усов) выше зам(ерзания) и были дожди капели по 24 декабря. (Из записок купца Губкина)

1832 – (ст. стиль) в Калуге в семье вольноотпущенного крестьянина родился Никанор Иванович Васильев, ставший впоследствии врачом и коллекционером. В 1917 г. Калуге по его завещанию (скончался 20.02.1917) переданы собранные им картины и дом. Этот дар послужил основой для открытия Художественного музея.

Васильева похоронили в Калуге на Пятницком кладбище, но его могила не сохранилась.

1836 – на сцене Большого театра в Петербурге впервые исполнялась опера М. Глинки «Иван Сусанин». В центре ее образ «сына народа» Сусанина, человека доброго сердца, высокого благородства, отдавшего жизнь за Отчизну. Партию главного героя исполнял О.А.Петров. Осип Афанасьевич Петров – один из основоположников русской вокальной школы. В 1830-х гг. успешно выступал на калужской сцене. Как отмечал калужский театровед К. Бедлинский – артист, вышедший из простого народа, «в разнохарактерном репертуаре выработал в себе ту драматическую правду в звуке», которая позже и позволила ему правдиво создать образ героя Глинки.

1842 - в городе Мещовске Калужской губернии родился Николай Константинович Михайловский (1842-1904). Русский писатель, публицист, критик, социолог.

1917 – установление Советской власти в Мещовском уезде.

1920 – ГИК рассмотрел просьбу арендаторов калужского кафедрального (Троицкого) собора не отключать электроэнергию в соборе. Постановили: оставить в соборе электроосвещение, т.к. «собор представляет художественную ценность». (Из публицаций Ю.Сухоцкого)

1932 - в Калуге родился Станислав Юрьевич Куняев (1932). Известный писатель, критик, публицист, литературовед. Лауреат Государственной премии РСФСР (1987), Союзной премии (Россия-Беларусь) в области литературы и искусства за 2005-2006 годы, премии Патриарха всея Руси по литературе (2013). Почетный гражданин Калужской области.

1951 – Вопреки желанию молодежи

Три девушки-колхозницы сельхозартели «По пути Ленина» - В.Махонина, З.Иванова и К.Махонина – пришли к директору Боровской МТС.

- Мы хотим стать трактористками, - заявили они.

- А направление сельсовета у вас имеется? – спросил их директор.

У девушек не было такого документа. Они обратились за ним к председателю Балабановского сельсовета т. Мазур. Но тот их встретил весьма недружелюбно. Девушки так и не смогли добиться посылки их на курсы трактористов. (Из публикаций газеты «Знамя»)

1972 – родился Станислав Юрьевич Лопухов, российский пловец, спортивный функционер. Заслуженный мастер спорта России. Серебряный призёр Олимпийских игр 1996 года в комбинированной эстафете 4×100 м, победитель Всемирной Универсиады, победитель этапов Кубка мира, призёр чемпионатов мира, рекордсмен Европы в эстафете по плаванию. Ныне занимает пост директора калужского Дворца спорта.