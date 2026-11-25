С 1 декабря в Обнинске изменится расписание автобусов
Обновлённые листы с пометкой «Действует с 01.12.2026» уже размещают на остановках, рассказали 25 ноября в администрации города.
На маршрутах №1, №2 и №7 расписание в будние и выходные дни будет различаться. На каждом листе будут две таблицы.
На маршруте №5 изменится схема движения. Часть автобусов будет заезжать на остановки «ИФЗ» и «ЖК «Олимп» через пересечение улицы Славского и проспекта Ленина. Такие рейсы отмечены в расписании звёздочкой.
Полное расписание можно посмотреть на сайтах МБУ «ОГТ» и администрации города. Также оно доступно в приложении ТОК.
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