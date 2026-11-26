За ночь в Калуге вывезли 1390 кубометров снега
Городская администрация 26 ноября сообщила о ходе уборки города от снега.
- Сегодня на улицы вышло 87 единиц техники и 102 дорожных рабочих. За ночь провели несколько циклов подметания и посыпания дорог, - пояснили в администрации. - Вывезли 1390 кубометров снега.
Также дорожники продолжают расчищать дороги и тротуары, циклы уборки повторяются по несколько раз.
- Улиц в городе много, и чтобы дойти до каждой, к сожалению, понадобится время, - заявили в администрации.
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