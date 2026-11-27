В пятницу, 27 ноября, Следственный комитет сообщил о задержании сотрудниками полиции 42-летней жительницы Людиново.

- Женщина пришла в гости к своему знакомому, где они стали употреблять спиртное. В ходе ссоры фигурантка подвергла мужчину избиению, причинив тяжкий вред здоровью, - заявили в СК. - О полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

Сейчас ведется расследование. Женщине грозит до 15 лет колонии.