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Новость дня Общество

Геморрой, гормоны, усталость: как в «МЕДИКПРО» решают то, что мучит годами

В этом году клиника вновь получила звание «Бренд года» в номинации «Частная медицина». Калужане выбирают «МедикПро» снова и снова и приводят сюда своих близких.
29.10, 10:19
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Деликатная тема — деликатный подход

Проктология не то, что принято обсуждать даже с родными. Геморрой, трещины, полипы... С этим тянут годами, глотают обезболивающие, ищут советы на форумах, лишь бы не идти к врачу.

В «МедикПро» все страхи остаются за дверью кабинета. Тимур Шабанов — хирург-проктолог с 20-летним стажем лечит заболевания толстого кишечника и анального канала: ­геморрой, трещины, полипы, дивертикулярную болезнь, колит, болезнь Крона, запоры. Но главное — умеет разговаривать с пациентом так, чтобы вам не было неловко.

Обследование проходит с помощью видеодиагностической стойки. Если есть проблема, все сразу видно на экране. Сама процедура занимает минут пятнадцать, проводится лежа на боку. Пациенту выдают одноразовое белье. Врач объясняет каждый этап спокойно, по-человечески, снимая психологическое напряжение, чтобы пациент чувствовал себя в безопасности и под защитой.

А если нужна операция по удалению геморроя? Современная медицина стала очень «мягкой». Сегодняшние методы (например, лазерная терапия) позволяют решить проблему быстро и максимально деликатно. ­Используется  лазерная установка LHP и операции HAL-RAR на австрийском оборудовании. Это значит: 30–40 минут — и геморрой, который мучил годами, остается в прошлом. Через неделю уже можно вернуться к работе. Без боли и долгого восстановления.

Что значит «вылечить навсегда» в понимании «МедикПро»? Это не просто убрать неприятный симптом, а вернуть возможность заниматься спортом, путешествовать, проводить время с близкими, не испытывая боли.

Гормоны не только женская тема

Другой специалист, ради которого сюда едут, — эндокринолог первой категории Наталия Шабанова. Она занимает первое место в рейтинге эндокринологов на сайте «Продокторов». 20 лет практики, сотни пациентов с заболеваниями щитовидной железы, сахарным диабетом, лишним весом, бесплодием и другими гормональными проблемами. ­Бывает, что вроде ничего серьезного, но вес растет, сон пропал, силы куда-то делись, появилась потливость. Наталия Николаевна как раз из тех врачей, кто распутывает такие гормональные клубки. И это касается и женщин, и мужчин.

Она сама проводит УЗ диагностику на аппарате экспертного класса Samsung Medison RS80А с функциями 3D/4D. Врач видит полную картину в реальном времени и ставит диагноз в ходе одного визита.

Терапевт плюс УЗИ: разобраться в проблеме

Хочется сказать и о тех, к кому мы идем чаще всего. Обычно наш первый врач — это терапевт. И в «МедикПро» тот случай, когда визит к терапевту не формальность, это грамотный доктор с 24-летним стажем Наталья Блинова. К ней приходят не только с простудой и давлением, но и с тем, что сложно уложить в один симптом: бессонница, хроническая усталость, высыпания, мышечные судороги. Причину она ищет, наблюдая состояние здоровья человека. Кстати, справку в бассейн тоже выпишет.

А если требуется УЗИ, вас встретят два опытных врача — Дарья Балахнина и Ольга Аксенти. Это специалисты по ультразвуковой диагностике широкого профиля. У Ольги есть дополнительная специализация: онкология, диагностика и сопровождение пациентов. Работают аккуратно, не торопятся, комментируют ход обследования и отвечают на вопросы прямо во время процедуры. И это важно: хороший УЗИ-врач — это правильный диагноз, а точный диагноз — успех в лечении.

Успеть за день

«МедикПро» любят и за то, что здесь берегут время. Администраторы выстраивают маршрут так, чтобы за один день человек успел пройти все необходимые обследования и консультации. Анализы в процедурной можно сдать оперативно, результаты — уже на следующий день. Кровь берут безболезненно. А еще в клинике делают ЭКГ.

И люди возвращаются сюда, ­приводят родителей, друзей. Потому что здесь можно перестать бояться, ­откладывать визит к врачу на потом и просто заняться своим здоровьем.

г. Калуга, ул. Степана Разина, 7

т.: 8 (4842) 27-72-50

www.medicpro-kaluga.ru

Будние дни: с 8:00 до 19:00.

Суббота, воскресенье: с 8:00 до 17:00.

vk.com/medicprokaluga

ok.ru/group/52820098940993

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Реклама. ООО «МЕДИКПРО». ИНН 4027122980. erid: 2VfnxyBMUAq
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