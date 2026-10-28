КАДВИ: энергия будущего

Медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» подвел итоги ежегодного конкурса «Бренд года – 2026».

Награду получил заместитель генерального директора Сергей Александрович Гусев.

Среди победителей — ПАО «Калужский двигатель» (КАДВИ). Это не просто завод, а место, где рождаются технологии, которые еще вчера казались фантастикой. В условиях, когда российский рынок активно освобождается от импортных зависимостей, звание лучшего бренда получают те, кто не на словах, а на деле доказал: мы можем делать лучше, надежнее и эффективнее.

Да будет свет!

Гордость завода — линейка гражданских газотурбинных электростанций мощностью от 60 до 800 кВт, а также уникальный силовой модуль МСУ-800.

Что это значит для обычного человека? Представьте, что вы живете в отдаленном поселке или работаете в тайге на буровой. Вам нужно электричество. Раньше приходилось полагаться на дизельные генераторы, которые гудят, требуют постоянной заправки и ломаются при первом морозе. Теперь есть решение от КАДВИ.

Изюминка этих установок в их всеядности. Они работают на разных видах топлива и выживают в таком диапазоне климатических условий, где другая техника просто сдается.

Газотурбинная энергетическая установка в составе электростанции.

Умная электроника

Но если вы думаете, что завод просто собирает агрегаты, вы ошибаетесь. Здесь занимаются высшей математикой энергетики. Специалисты КАДВИ разработали систему автоматического управления на базе отечественного контроллера ПЛК 210. Они унифицировали ее так, чтобы одна «умная голова» подходила для всей линейки станций — от 30 до 200 кВт.

А еще здесь создали инновационную ГТЭС АГ100 с системой динамической компенсации. Если объяснять просто: внешняя сеть может давать скачки напряжения, которые обычно приводят к разрушению дорогостоящих механизмов.

Новая технология КАДВИ предотвращает саму возможность такой аварии. Редуктор не сломается, даже если вокруг творится хаос. Это экономит колоссальные деньги на ремонтах и простое оборудования.

3D-печать для микротурбин

Отдельная страница работы ­завода отдана созданию аддитивных технологий. На КАДВИ начали использовать метод селективного лазерного спекания. Звучит сложно, но результат революционный.

Раньше жаровая труба газотурбинного двигателя состояла из множества сварных элементов из листов металла. Это было слабое место: при наработке более 4000 моточасов стенки прогорали и деформировались.

Инженеры перепроектировали деталь и напечатали ее целиком. ­Теперь это единый монолит без лишних швов. Проблема прогаров решена. Это тот самый случай, когда современные технологии не ради моды, а ради надежности.

Настоящие киловатты

Результаты работы завода говорят сами за себя. Производство газотурбинных электростанций должно вырасти в пять раз. Уровень локализации достиг 100%. Все комплектующие — только отечественные.

Более того, КАДВИ не боится браться за самые амбициозные проекты. Вместе с Автоконцерном БелАЗ они участвуют в создании 90-тонного карьерного самосвала с газотурбинным двигателем. ­Дорожная карта подписана, пусконаладочные работы проведены, завершаются испытания на полигоне. Это будущее тяжелой промышленности, и оно создается в Калуге.

— Наша задача не просто производить технику, а предлагать комплексные инновационные решения для распределенной энергетики, — уверен Евгений ГАЛЫНСКИЙ, ­генеральный директор ПАО «Калужский двигатель». — Продукция КАДВИ способна на равных конкурировать с ведущими мировыми лидерами.

В этих словах — суть победы в конкурсе «Бренд года». Бренд не логотип — это репутация. А репутация КАДВИ создана трудом инженеров, точными расчетами и надежной техникой, которая ­работает в самых суровых условиях.

г. Калуга, ул. Московская, 247

Тел.: (4842) 76-32-98, 76-32-85

https://www.kadvi.ru