Ресторан «Пять звезд» удостоен премии «Калужский бренд-2026»

С небом наш город связан давно и прочно, с той поры, когда Константин Эдуардович Циолковский, сидя у окна в деревянном доме, считал расстояние до Луны и не находил его недосягаемым. Поэтому вполне понятно, почему в Калуге становится все больше мест, где высокое перестает быть далеким. Ресторан «Пять звезд» на первом Академическом проезде — из таких: пространство, где космос живет в неспешном семейном ужине за столиком с потрясающими блюдами.

Космос рядом

«Пять звезд» стал первым рестораном в городе, целиком построенным на космической идее. Под потолком — тематические фигуры, приглушенный свет, словно в отсеке корабля, предметы интерьера работают контрастом к дизайнерским текстурам.

Официанты выходят к гостям в стилизованных костюмах. Именно из таких мелочей у посетителей и складывается представление о концепции еще до знакомства с блюдами.

Кухня полностью закрывает и повседневный спрос. В каждый будний день с полудня до четырех часов можно заказать бизнес-­ланч с меняющимся набором из салата, супа и горячего. Есть отдельное детское меню: пицца, бургеры, пельмени, наггетсы, десерты. Вечерами проходят различные квизы: «Шейкер», «Угадай мелодию», «Вау Квиз».

Праздничные дни

Банкетный зал «Пяти звезд» — ​жемчужина заведения и, пожалуй, самая узнаваемая площадка такого рода в городе. Космическая история здесь доведена до состояния праздника: мерцающие огни, необычные текстуры, детально продуманный декор и, конечно, главная звезда зала — великолепная Луна. Все это создает ощущение, будто торжество идет не в ресторане, а на борту корабля, идущего между звездами. Зал вмещает до 60 человек, в распоряжении гостей — удобная мебель, современное световое и звуковое оборудование. Здесь одинаково хорошо проходят свадебные торжества и корпоративные вечеринки, детские праздники и научные конференции с фуршетом и кофе-­брейком.

«Пять звезд» также организует кейтеринг. Летом команда ресторана организовывала фуршет для гостей фестиваля «Орловские рысаки» на ипподроме «Таруса» — большого праздника с конными заездами, русскими тройками, живой музыкой и публикой из разных регионов и городов, а также фуршет на закрытии Международного кинофестиваля «Циолковский», который проходил в Иновационном культурном центре в Калуге. Для выездных мероприятий это серьезная задача, и ресторан решил ее с той же аккуратностью, что и работу в зале: изысканные закуски, продуманное меню, сервис, достойный такого события.

Покорили деликатесами

Гастрономическая ярмарка «Калуга. Улица. Еда» — ​главный городской праздник вкуса, где встречаются десятки проектов со всей страны. Участие в ней для «Пяти звезд» стало возможностью показать себя тому, кто пока о ресторане не слышал: на площадке готовила та же команда, что и в зале, и это лучшая визитная карточка, какую только можно придумать. Несколько фестивальных дней дали то, чего не даст никакая реклама: живой контакт с калужанами и гостями города. За несколько лет своего существования ресторан «Пять звезд» превратился в один из тех адресов, которые в Калуге знают без подсказки и советуют без оговорок.

Это доверие живет не только под крышей ресторана. Команда завоевывает его и на массовых городских мероприятиях, где кухню пробуют тысячи гостей. Победа в номинации премии «Калужский бренд» — ​это награда не только за интерьер и меню, а еще за тепло, которое заведение щедро дарит тысячам калужан.

г. Калуга, 1-й Академический проезд, дом 5

тел.: +7 999 055 25 55

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