В Калуге состоится юбилейная 20-я церемония «Калужский бренд»
Она пройдет в среду, 21 октября.
Уже 20 лет конкурс проводит медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга».
Жители Калужской области выбрали несколько десятков предприятий и организаций, которые, по их мнению, заслужили право называться калужскими брендами.
Номинации охватывают практически все сферы экономики и жизни. От промышленности до культуры и туризма.
Подробности читайте позже на нашем сайте.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь