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Новость дня Общество

В Калуге состоится юбилейная 20-я церемония «Калужский бренд»

Дмитрий Ивьев
21.10, 15:58
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Она пройдет в среду, 21 октября.

Уже 20 лет конкурс проводит медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга».

Жители Калужской области выбрали несколько десятков предприятий и организаций, которые, по их мнению, заслужили право называться калужскими брендами.

Номинации охватывают практически все сферы экономики и жизни. От промышленности до культуры и туризма.

Подробности читайте позже на нашем сайте.

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