Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Не просто жажда: почему калужане выбрали «Напитки Вместе»
Новость дня Общество

Не просто жажда: почему калужане выбрали «Напитки Вместе»

29.10, 12:18
0 703
Награду получает исполнительный директор Наталья Алексеевна Пахова.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Калуге жители определили победителей конкурса «Бренд года – 2026», организованного медиахолдингом «Комсомольская правда – Калуга».

В этом году одним из них стал калужский завод «Напитки Вместе» (АО «АБ ИнБев Эфес»). И это не случайно.

Завод работает в Калуге уже 25 лет. Он выпускает более 60 брендов самых разных напитков.

Но дело не только в продукции. Предприятие является крупным налогоплательщиком.

За последние три года его отчисления выросли более чем на 30%. Эти деньги идут на развитие дорог, больниц, на социальные программы области. Объем производства достигает 5,5 миллиона гектолитров в год. На заводе работает более 500 человек, и каждый имеет стабильную работу и защиту. 

Забота, которая чувствуется

Социальный пакет здесь шире, чем требует Трудовой кодекс. Добровольное медицинское страхование распространяется не только на сотрудников, но и на их близких. Полисы регулярно обновляют.

Для поддержки здоровья и настроения действует программа «Получи поддержку». Это бесплатные консультации психологов для работников и их родственников. А еще — помощь финансовых специалистов и юристов.

С 2026 года к программе добавились безлимитные онлайн­­-консультации налоговых консультантов (включая налоговый вычет под ключ), тьюторы для детей, онлайн­­тренировки с фитнес­­-тренером, телемедицина и даже телеветеринарная помощь.

Офисные сотрудники могут работать удаленно, а для производственного персонала организованы бесплатные трансферы до завода. 

Карьера без потолка

Оплата труда строится на справедливости. Производственники получают ежемесячные премии за выполнение задач, лучших отмечают благодарностями и подарками. Для всех предусмотрена ежегодная индексация и бонусы по итогам периода.

Компания вкладывается в обучение. Стажеры лидерских программ получают проектный опыт и понимание бизнеса, а после успешного завершения возможно приглашение на постоянную работу. Действует наставничество, которое помогает новичкам освоиться. Карьерный рост от стажера до топ-менеджера не сказка, а реальная практика с индивидуальными планами развития. 

Добрые дела по­­-калужски

«Напитки Вместе» входят в число «платиновых» работодателей по версии Forbes за 2025 год. Сотрудники участвуют в экологических и социальных проектах программы «Нам здесь жить».

В 2026 году волонтеры завода помогали озеленять Яченское водохранилище, высадили 12 тысяч саженцев дубов в заповеднике «Угра», проводили субботники. Компания стала одним из ключевых партнеров Народного фронта, оказала финансовую и гуманитарную поддержку более чем на 1 млрд рублей.

Завод поддерживает Калужский космический и Обнинский атомный марафоны, стал партнером футбольного клуба «Калуга».

В октябре 2025 года в Общественной палате РФ дан старт всероссийскому проекту «Ответственность» о культуре потребления алкоголя. Это позволяет работникам чувствовать причастность к развитию родного края.

Высокие позиции в рейтингах РБК, Forbes и hh.ru подтверждают: жители региона видят в компании надежного работодателя.

Сочетание экономической стабильности, социальной ­защиты и возможностей для роста делает «Напитки Вместе» привлекательным выбором для соискателей. Важно, что конкурс отмечает именно такие компании, те, которые работают для людей и с людьми. Завод доказал: бизнес может быть человечным. И это лучший пример для других.

Реклама. АО «АБ ИнБев Эфес». ИНН 5020037784. erid: 2VfnxvVEEcV
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
бренд года
eyJpdiI6IjZMaU5IcW1ncGdRa3p4MTBsWmw3WFE9PSIsInZhbHVlIjoiNitPRmFEQ3R1THRCNjdOak52TEN5NW03Y3MzU25lTFp5b1lWUk5tT09uV2hGaVZHYjUxcm9Oc3A0U1pUV3RudTA5c0Q4Q053Ri9IQnJPemxaVnNmeGJzbm0yM3lsbllzcDRxaHB2eklXMmhwb1E3QU4zU3BJV2tHYThRTGFrL2VJOUtQeTRSZVRURUZBT1d5aVc4MDdyQUo1akFvNzdTVUNpdzM4V2tXN0UyVGlNODhCanBVNEdqTk5KUDlXZUtOQmxZYjdoMFQwZlVwb2FnejBCeG9iOUF6bGl0RHNlUTMvRXp5WTQ3V2NUQlB5Zks5L1JTelR0RmJHVk1xMEtjclNWSSs4MjJOU1FvbkZ6dGJMRiszZWFXZzhqRzExcHhyWGVLSmh4dUE1TlJSU2ZKZFNGU0FqaS9HMHVzTHk1aHJxVldPNVBnUVo5NlAvSVRvT0l2MmRtN3N5Wll2WnlBSmEzb3F6SVFoR0NnMFRUUDI2aXQvWFViTjAySHZ3ZFlnaUZHSFFXS280M1JySkl3UjkzUDdKUnY5SUxwL0pzL3FDU1AvbEcvYTZxSHE5OEwxb1FsWTB5Vi95RTMzUXU0dyIsIm1hYyI6IjkzYzk1YjczZGUzYTNmN2ZmNWIyMWU0MDhmYWIyODBjMzZmMDJjYzliOGI3ZWNlMWU5MjkxZjg3MmM4ZjU0NjgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImREQ2tENm1oSnhpZHA5cUdIM3U5M3c9PSIsInZhbHVlIjoicnNmalZKQzA5dUFKVG9ySzdXR3NXeGNJSm9iY2J0cVVXc3ZwWTlSbnRTNXZzd2RwYmEyV0d6M0pxVzcyTThreGJWaHczNk1OeHlHTU5WNTY1MWJWb3dPTXhyL1pIM0hsbk9XNCtYdFUzVWQweGkzcFVMSjg0b2VNQWZ2UlZERTJ0VHgxdkdHeThzWjh6YXo5NXZsQk5RZ091OVl4cStDdWRLN1hYU1Z0RjdtckdZcHZlSUp5SkZJTzFWeDcwWmtTSkpYb0VVK3JmcE1kbU5TQ0VRcXUwQlovZktkUFZvMU9PY0NTN0psNlEwWnd5cHVzR0syTmIyaUFLOTVMbDdaZGRKRWpWYWdqQ2JVbndRNWcxek1nV25TTmJMdXlsUlJoUG45YWZieUcxblNGYitNS1RkK2hsRHpXZHJMUDZlRDhON2xkaUlTQlU2REV1ZmVnaCsvcmw3QjBoRUM5ajFxSlp0NjBUaEFWZjU2eU9oMUtkbVEvQkR3Vk4ydG9oZGZyMS9JSlJSeENvV2I0eHMyYytCemVNS2E1dGFWR1ltUS9paW5RaitwTEJTMUhTN1gvQ1ZYNDh1ZjRGR2I1UjRhNTFUQTltcU5JOUx1eGlVMVJBVStBZDhOVXlmTlBHM0ExUjRHYktoVlk2Tzl0R3B0WHBuK3l0WnFtTG5JS1RzR1dtU3N2N2ZzOHNndnVqNFlreDBOWFNkdXlWdFdnWWNYV0dBdXB3cVZOYzVUaTFNd0kxeW9uV3BpYTJaNVhyLzVKMHRLM09yS3o3aHhpYitMZjZaWGpteFhieGw4UHVMRXdWZW1ySmxoSnl2STVEaGtWQ2c0ZmZCU3MvQVY1NVdPUiIsIm1hYyI6ImFjYTIxZjlhZGEyMTc2YmU2ODhjMjI5Y2VmMTdjMjUwZjM0ODdiYWVlOWI4MWExYzdiNGJlMzVkYzAyNTJhMmYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+