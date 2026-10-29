Не просто жажда: почему калужане выбрали «Напитки Вместе»

Награду получает исполнительный директор Наталья Алексеевна Пахова.

В Калуге жители определили победителей конкурса «Бренд года – 2026», организованного медиахолдингом «Комсомольская правда – Калуга».

В этом году одним из них стал калужский завод «Напитки Вместе» (АО «АБ ИнБев Эфес»). И это не случайно.

Завод работает в Калуге уже 25 лет. Он выпускает более 60 брендов самых разных напитков.

Но дело не только в продукции. Предприятие является крупным налогоплательщиком.

За последние три года его отчисления выросли более чем на 30%. Эти деньги идут на развитие дорог, больниц, на социальные программы области. Объем производства достигает 5,5 миллиона гектолитров в год. На заводе работает более 500 человек, и каждый имеет стабильную работу и защиту.

Забота, которая чувствуется

Социальный пакет здесь шире, чем требует Трудовой кодекс. Добровольное медицинское страхование распространяется не только на сотрудников, но и на их близких. Полисы регулярно обновляют.

Для поддержки здоровья и настроения действует программа «Получи поддержку». Это бесплатные консультации психологов для работников и их родственников. А еще — помощь финансовых специалистов и юристов.

С 2026 года к программе добавились безлимитные онлайн­­-консультации налоговых консультантов (включая налоговый вычет под ключ), тьюторы для детей, онлайн­­тренировки с фитнес­­-тренером, телемедицина и даже телеветеринарная помощь.

Офисные сотрудники могут работать удаленно, а для производственного персонала организованы бесплатные трансферы до завода.

Карьера без потолка

Оплата труда строится на справедливости. Производственники получают ежемесячные премии за выполнение задач, лучших отмечают благодарностями и подарками. Для всех предусмотрена ежегодная индексация и бонусы по итогам периода.

Компания вкладывается в обучение. Стажеры лидерских программ получают проектный опыт и понимание бизнеса, а после успешного завершения возможно приглашение на постоянную работу. Действует наставничество, которое помогает новичкам освоиться. Карьерный рост от стажера до топ-менеджера не сказка, а реальная практика с индивидуальными планами развития.

Добрые дела по­­-калужски

«Напитки Вместе» входят в число «платиновых» работодателей по версии Forbes за 2025 год. Сотрудники участвуют в экологических и социальных проектах программы «Нам здесь жить».

В 2026 году волонтеры завода помогали озеленять Яченское водохранилище, высадили 12 тысяч саженцев дубов в заповеднике «Угра», проводили субботники. Компания стала одним из ключевых партнеров Народного фронта, оказала финансовую и гуманитарную поддержку более чем на 1 млрд рублей.

Завод поддерживает Калужский космический и Обнинский атомный марафоны, стал партнером футбольного клуба «Калуга».

В октябре 2025 года в Общественной палате РФ дан старт всероссийскому проекту «Ответственность» о культуре потребления алкоголя. Это позволяет работникам чувствовать причастность к развитию родного края.

Высокие позиции в рейтингах РБК, Forbes и hh.ru подтверждают: жители региона видят в компании надежного работодателя.

Сочетание экономической стабильности, социальной ­защиты и возможностей для роста делает «Напитки Вместе» привлекательным выбором для соискателей. Важно, что конкурс отмечает именно такие компании, те, которые работают для людей и с людьми. Завод доказал: бизнес может быть человечным. И это лучший пример для других.