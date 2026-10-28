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Полигон ЖБЦ: калужане доверили бренд бетону

Проект медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга» существует уже двадцать лет.
28.10, 13:59
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За эти годы он превратился в нечто большее, чем просто конкурс. Это народное голосование, в котором победителей определяют не спонсоры и не чиновники, а обычные жители области.

Если калужане называют компанию брендом, значит, она действительно заслужила доверие. В 2026 году в числе победителей оказалось ООО «Полигон ЖБЦ», завод, который почти тридцать лет льет бетон для региона.

Завод, который строит себя сам

«Полигон ЖБЦ» начинался в 1997 году как горнодобывающее предприятие. Но время шло, строительный рынок менялся, и руководство вовремя переориентировало производство.

Сегодня здесь делают все, без чего не обходится ни одна стройка: фундаментные блоки, сваи, колодезные кольца, лестницы, перемычки. Продукцию завода знают далеко за пределами Калуги. Сваи «Полигона ЖБЦ» держат Калужский ТЮЗ, стены школ в Веснушках, на Правобережье, Кубяка и Байконуре, здания в Медыни и Кондрово.

Но главная гордость компании даже не то, что она производит. Главная гордость — то, как она растет. Еще несколько лет назад генеральный директор Владимир Макаричев мечтал о расширении на территории бывшего завода СДВ. Сегодня мечта стала реальностью: предприятие выкупило участок и строит новые цеха. И делает это необычным способом.  Своими руками и на свои деньги. Бетонный узел смонтировали самостоятельно, теперь сами делают железобетонные колонны для будущих зданий.

— Мы не форсируем, потому что строим на свои деньги, — объясняет заместитель генерального директора Иветта Самохатка.

Новый цех площадью около восьми тысяч квадратных метров даст не только рост производства, но и десятки новых рабочих мест.

Работать руками

Одна из самых серьезных проблем, о которой говорят на заводе, — кадры. И дело вовсе не в нехватке специалистов. Дело в том, что работать руками сегодня считается чуть ли не зазорным.

— Все становятся блогерами, — разводит руками представитель завода. — Работать никто не хочет.

При этом «Полигон ЖБЦ» готов брать даже новичков, оплачивает обучение в учебных центрах и повышение квалификации. Около 80% сотрудников составляет костяк, проработавший на предприятии больше десяти лет. Здесь жива традиция трудовых династий: на заводе трудятся целыми семьями, и это не формальность, а реальная часть культуры предприятия.

Бетон, который держит регион

Продукция «Полигона ЖБЦ» не абстрактные строчки в отчетах. Это поликлиники, детские сады, школы, долгожданное учебное заведение во Мстихино, детский сад на Правобережье, планы по школе в Грабцево.

Это бетонные блоки, которые сотрудники предприятия видят каждый день, когда ведут детей в садик или едут на работу. Главным заказом прошлого сезона стала скоростная магистраль Москва — Тверь — Санкт-Петербург: три крупные организации закупили у завода сотни железобетонных изделий.

География поставок расширилась, а на местных стройках без продукции завода не обходится ни один заметный объект: от ЖК «Белые Росы» до микрорайонов на Терепце, много продукции отгружается в Орел.

Когда Иветта Самохатка говорит о планах на следующий год, ее голос теплеет:

— Хотелось бы очень много работать. Мы все трудоголики.

В этом и есть секрет завода, которому три десятка лет. Здесь не ждут, пока кто-то решит проблемы за них. Здесь засучивают рукава и строят будущее. Из собственного бетона, своими руками, на свои деньги. Это не просто производство. Это фундамент, который не даст региону просесть.

Победа в конкурсе «Калужский бренд» — это признание того, что калужане видят и ценят: настоящий бренд не тот, который громче всех о себе заявляет, а тот, который каждый день делает свою работу так, чтобы завтра было на что опереться.

ООО «Полигон ЖБЦ» г. Калуга, ул. Московская, 290 8 (4842) 55-97-18, 50-60-35

poligon-kaluga.ru

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