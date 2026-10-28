Стоматология нового уровня

Флаганскими услугами семейной стоматологии Дентал ЭХЦ на сегодняшний день являются лечение детей и взрослых «во сне»: под наркозом или закисью азота (в седации). Имплантация по системе «All­on­4» и «All­on­6», направленная на полное восстановление верхнего и нижнего зубного ряда при полной или множественной адентии. Ортодонтическое лечение нового уровня с использованием инновационных технологий и современных конструкций: трейнеры, брекет­системы, элайнеры, система Марко Роса (аппарат Хааса), Маппи и др.