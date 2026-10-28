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Стоматология нового уровня

28.10, 17:05
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Флаганскими услугами семейной стоматологии Дентал ЭХЦ на сегодняшний день являются лечение детей и взрослых «во сне»: под наркозом или закисью азота (в седации). Имплантация по системе «All­on­4» и «All­on­6», направленная на полное восстановление верхнего и нижнего зубного ряда при полной или множественной адентии. Ортодонтическое лечение нового уровня с использованием инновационных технологий и современных конструкций: трейнеры, брекет­системы, элайнеры, система Марко Роса (аппарат Хааса), Маппи и др.

К безусловным преимуществам Дентал ЭХЦ относятся:

  • использование современных цифровых технологий;
  • современное оригинальное оборудование;
  • собственная зуботехническая лаборатория;
  • команда высококвалифицированных анестезиологов, в том числе детский врач­анестезиолог с опытом работы более 30 лет;
  • возможность комплексной диагностики и лечения в одном месте, необходимая подготовка к лечению зубов под наркозом;
  • опытные врачи, постоянно повышающие свою квалификацию;
  • удобная система оплаты.

В семейной стоматологии Дентал ЭХЦ делают акцент на качество предоставляемых услуг, ориентируясь на ожидания пациента.

Запись по телефону: 8 (4842) 277 - 555

г. Калуга, ул. Луначарского, 57, стр.8

сайт: https://semstom40.ru/

VK https://vk.com/semstom40

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