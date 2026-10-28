Стоматология нового уровня
Флаганскими услугами семейной стоматологии Дентал ЭХЦ на сегодняшний день являются лечение детей и взрослых «во сне»: под наркозом или закисью азота (в седации). Имплантация по системе «Allon4» и «Allon6», направленная на полное восстановление верхнего и нижнего зубного ряда при полной или множественной адентии. Ортодонтическое лечение нового уровня с использованием инновационных технологий и современных конструкций: трейнеры, брекетсистемы, элайнеры, система Марко Роса (аппарат Хааса), Маппи и др.
К безусловным преимуществам Дентал ЭХЦ относятся:
- использование современных цифровых технологий;
- современное оригинальное оборудование;
- собственная зуботехническая лаборатория;
- команда высококвалифицированных анестезиологов, в том числе детский врачанестезиолог с опытом работы более 30 лет;
- возможность комплексной диагностики и лечения в одном месте, необходимая подготовка к лечению зубов под наркозом;
- опытные врачи, постоянно повышающие свою квалификацию;
- удобная система оплаты.
В семейной стоматологии Дентал ЭХЦ делают акцент на качество предоставляемых услуг, ориентируясь на ожидания пациента.
Запись по телефону: 8 (4842) 277 - 555
г. Калуга, ул. Луначарского, 57, стр.8
сайт: https://semstom40.ru/
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