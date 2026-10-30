Отделение косметологии «Имидж» получило премию «Калужский бренд – 2026»

В Калуге 21 октября наградили лауреатов премии «Калужский бренд – 2026», победителей которого определяют наши читатели.

В номинации «Услуга в сфере здравоохранения» одним из лучших стало отделение медицинской косметологии «Имидж», которое уже больше 30 лет работает на базе Калужского областного кожно-венерологического диспансера. Врачи-косметологи этого отделения — единственные в регионе, кто при оказании косметологической помощи может использовать лечебно-диагностические возможности медицинского учреждения.

Победа — это не только признание, но и стимул для дальнейшего развития.

В 2026 г. закуплено новое оборудование и освоены новые методики. Штат диспансера пополнился молодыми кадрами. В косметологическом отделении открылись новые кабинеты. Чрезвычайно востребован кабинет подологии. Сегодня он уже принял первых пациентов. Наряду с современными аппаратными и инъекционными процедурами вновь появился спрос на ручной косметический массаж лица, релакс и систематические уходовые процедуры.

В 2026 году установлена световая вывеска на здании диспансера, преобразилась и сама территория. Выделены благо­устроенные зоны отдыха.

У кожно-венерологического диспансера большие планы на 2027 год. Отделение косметологии «Имидж» должно переехать в новое здание на территории учреждения, что выведет медицинскую косметологию на новый уровень.

Калуга, ул. Первомайская, 33.

Регистратура: (4842) 71-73-71.

Отделение платных услуг

Отделение дерматологической и урогенитальной патологии.

Тел.: (4842) 71-73-60.

Отделение медицинской косметологии «Имидж».

Тел.: (4842) 71-73-63.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.